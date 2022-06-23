Белорусских женщин привлекают на тяжелые работы 5 23.06.2022, 8:19

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иллюстрационное фото

Из «неженских» работ исключают 93 позиции.

Министерство труда и социальной защиты обновило список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин. Постановление ведомства №35 от 6 июня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Ранее сообщалось, что из перечня исключается 93 позиции. В нем осталось 88 видов работ. В частности в мне присутствуют лесосечные работы, выплавка, отливка, прокатка и штамповка свинцовых изделий, а также выплавка и разливая горячего металла, изготовления и ремонт кислотных, щелочных и свинцовых аккумулятор, монтаж и обслуживание ЛЭП, разрубка туш и др.

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