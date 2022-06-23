Начали дешеветь важные для России экспортные товары 23.06.2022, 8:23

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Падают цены на нефть, древесину, зерно и растительные масла.

На мировом рынке заметно снизились цены на целый ряд товаров, подорожавших в последнее время особенно сильно, что разогнало глобальную инфляцию. Многие из этих товаров имеют ключевое или важное значение для экспорта России и ее валютных доходов. Подешевели, в частности, нефть, древесина, зерно, растительные масла. В чем причины? И можно ли говорить уже о тренде - или происходят всего лишь обычные колебания биржевых котировок? Об этом в материале "Немецкой волны".

Как пальмовое масло из Индонезии сказывается на рапсе в Европе

Начнем с растительных масел. Одной из главных причин их сильного подорожания считается российское нападение на Украину - крупнейшего поставщика на мировой рынок подсолнечного масла. Война лишила украинских аграриев возможности нормально растить и собирать урожай, а заблокированные порты не могут осуществлять его вывоз.

Но была и другая весомая причина недавнего скачка цен на самые разные растительные масла. Индонезия, крупнейший поставщик на мировой рынок пальмового масла, с 28 апреля запретила его экспорт, сославшись на необходимость остановить на внутреннем рынке удорожание товара первой необходимости. Однако эта протекционистская мера вызвала протесты индонезийских аграриев (на производстве пальмового масла в островном государстве заняты 17 млн человек), и президент страны с 23 мая отменил запрет на экспорт.

Таким образом, снижение биржевых котировок связано не столько с тем, что зерна реально стало ощутимо больше (хотя вывоз украинских запасов по железной дороге через страны ЕС нарастает с каждой неделей), сколько с изменившимися ожиданиями участников торгов, в том числе и спекулянтов. Иными словами, на рынке зерна, как и на рынке масличных культур, в известной мере происходит сдувание ценового пузыря, искусственно раздутого на биржах из-за опасений (или ожиданий) крайне негативного развития событий.

Нефть падает из-за страха перед рецессией

Нечто подобное происходит сейчас и на рынке нефти. С середины июня здесь наблюдается снижение котировок, заметно ускорившееся 22 июня, когда цена европейской нефти марки Brent в ходе торгов падала более чем на 6% и приближалась к отметке 107 долларов, хотя после этого сократила потери. А ведь еще 14 июня за баррель давали 125 долларов, а в начале марта даже 130 долларов.

"Причиной снижения цен на сырую нефть участники рынка называют нарастающий страх перед рецессией", - указывает немецкий портал финансовой информации finanzen.net. Экономисты американского банка Citigroup считают, что вероятность скатывания мировой экономики в кризис приближается к 50%, сообщает агентство Bloomberg.

Похоже, повторяется классическая схема: взлет цен на нефть и другие энергоносители (Brent все еще примерно на 40% дороже, чем в начале 2022 года) ведет к всплеску инфляции (в США и в еврозоне ее темпы превысили 8%), это заставляет центральные банки ведущих стран резко ужесточать свою денежно-кредитную политику (ФРС США 15 июня впервые за почти три десятилетия подняла базовую ставку сразу на 0,75 процентных пункта), удорожание заемных денег ведет к экономическому торможению и даже к рецессии, в результате снижается глобальный спрос на энергоносители и цены на них обваливаются.

Такое случалось уже не раз в истории мировой экономики. Более того, нарастающая угроза рецессии заставляет биржевых спекулянтов, гнавших до этого цены вверх, разворачиваться и начинать играть на понижение, как это было, к примеру, весной пандемийного 2020 года, когда на рынке нефти в какой-то момент даже возникла абсурдная ситуация отрицательных котировок.

Такое вряд ли повторится, но уже произошедшее снижение цен на нефть в любом случае несколько ослабит инфляционное давление в развитых странах Запада. Тем более, если к тому же сработают планы США по ограничению мировых цен на нефть, которые, возможно, стали еще одной причиной падения котировок. Для России, в свою очередь, все это может обернуться весьма ощутимыми финансовыми потерями, ведь в условиях западных санкций и предстоящего в конце года введения в ЕС эмбарго на российскую нефть ее приходится продавать Индии, Китаю и другим странам с большой скидкой. К тому же падение цен на нефть обычно влечет за собой и удешевление природного газа.

Коллапс цен на мировом рынке древесины из-за удорожания ипотеки

Китай является также крупным покупателем древесины из России, и цены на эту товарную группу сейчас тоже стремительно падают на мировом рынке. Süddeutsche Zeitung даже называет происходящее "коллапсом". По сравнению с мартом, подсчитала эта немецкая газета, кубометр древесины подешевел на бирже более чем на 60%.

Это тем более знаменательно, что весной 2020 года после начала пандемии и нарушения логистических цепочек, напоминает издание, именно цены на древесину прямо-таки сорвались с цепи, став одним из основных драйверов инфляции. Теперь непосредственным следствием начавшейся решительной борьбы с инфляцией стало удорожание потребительских кредитов (на которые обычно покупают мебель) и особенно ипотеки.

Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще только объявил, что начнет в июле повышать свою базовую ставку, а десятилетний ипотечный кредит, который еще в декабре 2021 года можно было получить в Германии под 0,9% годовых, уже стоит более 3%. В США ставки еще выше, в результате по ту и по эту стороны Атлантики начали сокращаться объемы жилищного строительства, а эта сфера - один из главных потребителей древесины. На лесопилках в Канаде началось затоваривание, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Итак, подытожим. Начавшееся или хотя бы наметившееся удешевление энергоносителей, некоторых видов продовольствия и стройматериалов дает странам Запада надежду на замедление темпов инфляции. С точки зрения России эти тенденции скорее приведут к сокращению экспортной выручки.

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