Что ждет белорусов в июле 23.06.2022, 8:32

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Появился список нововведений и изменений.

Традиционно в середине июля белорусам предстоит пережить множество нововведений, изменений и дополнений. Медикам уберут надбавки за работу с COVID-19, но добавят новые, пенсионеров обяжут обзавестись счетами в госбанках, рыбакам и некоторым видам бизнеса упростят жизнь, а все остальные столкнутся с отключением горячей воды, новыми «соточками» в банкоматах, пишет onliner.by.

Медработникам отменяют ковидные надбавки

С 1 июля медработники больше не будут получать ковидные надбавки, которые сделали их самой высокооплачиваемой категорией бюджетников. Это связано со «стабилизацией в стране ситуации с коронавирусом и переходом поликлиник и больниц на обычный режим работы», сообщают профсоюзы Беларуси.

Одновременно с этим для всех медработников установят новые стимулирующие выплаты. Обещают, что их заработная плата при этом повысится.

Новые надбавки будут начисляться в зависимости от сложности и интенсивности работы. Самая большая надбавка предусмотрена для врачей и медсестер отделения анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи, отделений для пациентов с инсультами.

Товары в иностранных интернет-магазинах могут подорожать

Дело в том, что с 1 июля иностранные интернет-магазины в Беларуси будут платить НДС в размере 20%. Скорее всего, большинство продавцов включат возросшие расходы в стоимость товара.

По расчетам нашего Минфина, новшество позволит увеличить бюджет примерно на 40 млн рублей.

Нацбанк выпускает в обращение новую купюру

С 1 июля Нацбанк выпускает в оборот новые банкноты номиналом 100 белорусских рублей.

Изменения будут не то чтобы сильно заметные: исчезнут реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи Петра Прокоповича, 2009 год выпуска заменят на 2022-й, а замок Радзивиллов в Несвиже приведут в актуальный вид и укажут его название.

По словам регулятора, новые купюры необходимы для актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замены ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.

Можно будет временно не начислять амортизацию

Правительство временно предоставило организациям и «ипэшникам» право исключить амортизацию из состава затрат с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Власти считают, что это позволит снизить себестоимость производимой продукции и тем самым обеспечит повышение конкурентоспособности.

Некоторых белорусов обяжут открыть базовый счет в госбанке

Белорусы, которые выйдут на пенсию после 1 июля и станут получать выплаты не наличкой, а на карту, обязаны будут открыть базовый счет. На него будут перечислять эти выплаты, также пенсионеру выдадут карту системы «Белкарт».

Открывать базовые счета можно в банках с долей государства более 50%. Вот их список:

«Беларусбанк»;

«Белагропромбанк»;

«Белинвестбанк»;

«Банк Дабрабыт».

Нововведения не коснутся тех, кто получает пенсию через «Белпочту» или в банке (они будут обязаны открыть базовый счет до 1 июля 2025 года).

Изменения по «коммуналке»

На носу очередное обновление базы «тунеядцев». Если вы долго не работаете (или работаете за границей, кроме пяти стран — членов ЕАЭС) и не хотите платить «коммуналку» по полным тарифам (а не около 80%, как все), вам до 21 июля нужно успеть подать в комиссию по содействию занятости документы о работе.

Но есть и хорошие новости. Например, в июле вы не увидите традиционно потяжелевшей из-за теплоснабжения жировки. Месяц назад тарифы впервые за долгое время решили не подкручивать, а это может сэкономить около 9% от стоимости услуг теплоснабжения.

Также решили отменить плановое повышение тарифов на электроэнергию. Они сохранятся на уровне 1 января 2022 года. Но в листочке с услугами ЖКХ вы найдете повышенную сумму за газ, потому что в июле отменили разделение тарифов на зимний и летний.

Постепенное повышение цен необходимо для того, чтобы уйти от субсидированной государством «коммуналки» и оплачивать все по 100%-ным тарифам. В конце 2020 года должны были прийти к 83,2%, но не пришли — в 2022-м власти рассчитывают, что доведут этот показатель до 81%.

Отключение горячей воды

Это происходит так давно, что все, кажется, уже смирились и забыли, каков смысл всей этой затеи. Так, горячей воды посреди лета не будет по целому списку адресов. Первыми без горячей воды в июле останутся люди из Республиканского клинического медцентра (Ждановичский сельсовет, 81): им воду отключат 4 июля.

С 5 июля воду начнут отключать также в Московском районе. Полный список адресов и расписание отключений по Минску на август смотрите здесь. Для удобства ищите свой адрес, используя сочетание клавиш Ctrl+F.

ЦТ и резервные для него дни, подача документов в вузы

Централизованное тестирование продолжается, и июль, как обычно, жаркий месяц для любого абитуриента. В этом году расписание тестирований такое:

2 июля — история Беларуси;

4 июля — география;

6 июля — всемирная история (новейшее время).

Для тех, кто не может сдать ЦТ в основной день, есть резервные даты: 12 и 14 июля (белорусский и русский языки), 12 и 16 июля (остальные предметы). Сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни — с 2 по 9 июля. Время начала централизованного тестирования в основные и резервные дни — 11:00.

Принимать документы в вузы начнут 18 июля.

Ловить рыбу станет проще

В конце мая для рыбаков сняли многие запреты, так что теперь рыбачить стало проще. Летом будет действовать запрет только на ловлю сома.

А с 29 июля вступят в силу новые правила любительской рыбалки, которые введут очередные послабления. Среди новшеств — запрет аренды водоемов в населенных пунктах, если берег озера частично входит в его границы.

Зато для ловли рыбы разрешат использовать не более двух сетных экранов или «телевизоров» размером 1×1,5 метра и с шагом ячейки не более 30 миллиметров. Раньше пользоваться ими было категорически нельзя.

Нацбанк перестанет покупать и продавать драгметаллы

С 1 июля регулятор перестанет покупать и продавать в своих кассах слитки из драгоценных металлов: золота, серебра и платины.

Операции прекратятся как с юрлицами, так и с индивидуальными предпринимателями и физлицами. Но купля-продажа по-прежнему будет вестись с банками.

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