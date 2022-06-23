Найден самый крупный бирманский питон 2 23.06.2022, 8:35

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Он весит 100 килограммов.

Обнаружен самый большой бирманский питон. Исследователи выманили его из укрытия в Эверглейдс. В качестве приманки они использовали другого питона, пишет «Хайтек».

Гигантская змея была самкой, ее длина составляла почти 5,4 м, а вес — 97 кг. Это на 13,6 кг больше, чем у предыдущего рекордсмена, когда-либо найденного в штате. Длина большинства бирманских питонов (Python bivittatus), обитающих во Флориде, составляет от 1,8 до 3 м. Хотя в их естественной среде обитания в Юго-Восточной Азии змеи обычно достигают 5,4 м в длину, а самые крупные — 6 м и более.

С момента появления во Флориде в 1970-х годах инвазивные питоны успешно размножались в южных районах штата, где они охотятся на многих местных птиц и млекопитающих, а также иногда на аллигаторов или домашних собак.

Несмотря на то, что бирманские питоны крупнее большинства местных видов змей Флориды, их чрезвычайно трудно обнаружить в обширных болотах, лесах и субтропических лесах Эверглейдс и прилегающих районах. Стремясь сократить инвазивные популяции, сотрудники организации Conservancy of Southwest Florida выманивают репродуктивно активных самок из укрытий, а самцам-питонам имплантируют GPS-трекеры.

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