Белорусские автодилеры несут колоссальные убытки 2 23.06.2022, 8:51

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Что ждет отечественный авторынок и какие марки авто пока еще доступны к покупке.

Сегодня на автомобильном рынке Беларуси сложилась неоднозначная ситуация: аномальный рост российского рубля, резкий скачок цен на фоне нестабильной экономики, сокращение выбора автомобилей, повышение ставок кредитования и туманные перспективы в будущем. Негативные последствия ощущают на себе и автодилеры, и покупатели. Сайт myfin.by пообщался с экспертами и узнали, что ждет отечественный авторынок и какие марки авто пока еще доступны к покупке.

Почему спрос падает, а цены растут?

Сергей Варивода, член правления Белорусской автомобильной ассоциации «БАА», отмечает, что очень быстрое падение продаж на отечественном автомобильном рынке произошло на фоне ценового шока, который испытали потребители в связи с резким повышением цен. Он отмечает еще три фактора, которые повлияли на падение спроса: высокие процентные ставки по кредитам, уровень доходов населения и общая мотивация людей.

Сергей Михневич, генеральный директор компании «Активлизинг», в прошлом председатель правления БАА, отмечает, что в среднем лизинговые платежи сегодня выросли на 30-50% по отношению к тем, которые были еще полгода назад.

Volkswagen, KIA, Lada – какие еще машины доступны сегодня к покупке?

Сергей Варивода отмечает большую роль психологического фактора в сложившейся ситуации. С одной стороны, это неуверенность в завтрашнем дне и желание отложить покупки до более стабильных времен.

С другой стороны, человек, который долго сберегал деньги на покупку авто в долларах, получая по крохам депозитные ставки в размере 5% годовых, сталкивается с тем, что желаемый автомобиль подорожал на 50% в долларовом эквиваленте, и это отталкивает от немедленного совершения покупки.

По словам эксперта, пока еще автомобильный рынок Беларуси является рынком покупателей, но не исключено, что в перспективе нескольких месяцев он превратится в рынок продавцов.

Варивода также отмечает, что на данный момент у многих автодилеров Беларуси хранятся достаточные складские запасы машин.

И даже прекращение поставок по ряду марок в связи с введенными санкциями, пока не меняет соотношения — предложение, которое включает в себя единичные экземпляры некоторых европейских марок и сотни машин корейских, китайских и российских автопроизводителей, опережает потенциальный спрос. Но такая ситуация, по его мнению, продлится недолго.

Говоря о российском автопроме, Сергей Варивода приводит в пример перерабатывающую отрасль РФ, где существенное падение запасов опережает возможность нового производства.

Он отмечает, что никто не знает точно, какое количество запасов комплектующих осталось на складах российских автопроизводителей, чтобы собрать авто даже упрощенной комплектации. Однако, по его словам, запасы чипов, микросхем, которые используются в большинстве блоков современного автомобиля, потихоньку снижаются.

Автоэксперт Андрей Провоторов отмечает, что на данный момент в Беларуси доступны к покупке Geely, Haval, Chery, VW, KIA, Mazda, Mitsubishi, Renault, Nissan, Lada, Hyundai, Audi.

Авто продолжат дорожать?

Сергей Варивода отмечает, что ситуация может усложниться и многое зависит от дальнейшего курса российского рубля. По его мнению, желающим купить новый автомобиль выгоднее сделать это сейчас.

Сергей Михневич считает, что сегодня, благодаря снятию постковидных ограничений и открытию границ, можно купить новое авто в Литве и других европейских странах.

Эксперт обратил внимание на то, что сегодня мы видим возвращение интереса к авто с пробегом. По его словам, они более доступны и предлагаются по лизинговым и кредитным программам.

А что с ценами на китайские авто?

И на белорусском, и на российском рынке растет доля китайских автопроизводителей. По статистике марта, апреля и мая 2022 года, доля авто из Поднебесной на российском рынке значительно увеличилась. Хотя в Беларуси она и так была достаточно высокой за счет Geely.

По словам Сергея Вариводы, рост может продолжаться не только за счет присутствующих трех марок — Geely, Haval, Сhery, но и за счет прихода сюда тех китайских автопроизводителей, которые уже есть в России — таких, как Dongfeng, Chery Exeed, Faw, Changan.

Сергей Михневич отметил, что почти все заводы, кроме АвтоВАЗа, в России стоят, и у китайских брендов сегодня наиболее выигрышная и стабильная ситуация. По его словам, именно они будут формировать в ближайшие месяцы объем продаж.

Несут убытки и рассчитывают на помощь государства: что происходит с дилерами авто?

Сергей Варивода заметил, что сегодня белорусские автодилеры несут колоссальные убытки по причине резкого снижения продаж.

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