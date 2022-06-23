Генерал ВСУ: Будем бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие 23.06.2022, 9:15

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Игорь Романенко

Украинские бойцы могут перейти в серьезное наступление.

Существует сценарий, при котором Запад оперативно окажет Украине серьезную военную помощь. Тогда военный потенциал нашей армии превысит возможности России, и украинские войска перейдут в серьезное наступление. В таких условиях Москва может пойти на значительные уступки. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью "Обозревателю" он рассказал о том, что западные разведки должны учитывать вариант развития событий, связанных с успехами Украины. Если Киев получит от Запада нужное оружие, украинские войска смогут пойти в серьезное наступление на позиции оккупантов РФ. И тогда россияне вынуждены будут пойти на значительные уступки.

"Видите, эти аналитики снова отталкиваются от России, ее "побед". Это пророссийская оценка. Но третий вариант – это когда нам дадут достаточно быстро и много помощи, наш военный потенциал превысит российский и мы начнем бить врага в хвост и в гриву. В таком случае они будут соглашаться на то, на что при других обстоятельствах не соглашались бы", - сказал Романенко.

По его словам, западные разведки должны учитывать не только сценарии, при которых Россия может достигнуть продвижение на поле боя, но и вариант с успехом Украины, которая выстояла в войне за существование своего государства.

"Обратите внимание, в этих трех сценариях вообще нет Украины. Там только Россия. А все должно быть наоборот, потому что мы устояли в этой войне за существование Украины", - подчеркнул Игорь Романенко.

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