Ученые рассказали, почему нельзя пить кофе во время шоппинга 3 23.06.2022, 9:44

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Лучше пить воду.

Ученые обнаружили, что люди, которые выпивали чашку кофе перед походом в магазин, тратили примерно на 50% больше денег и покупали почти на 30% больше товаров, чем те, кто пил кофе без кофеина или воду. В рамках этого международного исследования эксперты провели три эксперимента в крупных розничных магазинах, в которых всегда есть кофейня на входе, пишет «Популярная механика».

Ведущий автор исследования профессор Дипаян Бисвас сказал: «Кофеин, как мощный стимулятор, высвобождает дофамин в мозге, который возбуждает разум и тело. Это приводит к более возбужденному состоянию, что, в свою очередь, усиливает импульсивность и снижает самоконтроль. В результате потребление кофеина приводит к импульсивным покупкам и увеличивает количество приобретаемых товаров и расходов».

В рамках исследования ученые установили эспрессо-машины у входа в розничную сеть и магазин товаров для дома во Франции и в универмаге в Испании. На входе более 300 покупателям был предложен бесплатный напиток (половине предлагался кофе, содержащий около 100 мг кофеина, а остальным — кофе без кофеина или вода). Затем, выходя из магазинов, люди рассказывали о своих покупках исследователям.

Результаты эксперимента показали, что те, кто употреблял кофеин, покупали «значительно большее» количество продуктов и тратили больше денег по сравнению с теми, кто пил кофе без кофеина или воду. Исследователи обнаружили, что кофеин также влияет на то, какие товары покупают люди. Те, кто пил бодрящие напитки, покупали больше предметов не первой необходимости, например, ароматические свечи и парфюмерию. Однако разница между двумя группами была минимальной, когда речь шла об «утилитарных» покупках, таких как кухонная утварь и корзины для хранения.

Исследователи также провели эксперимент в сети, чтобы оценить импульсивность покупок в Интернете. Ученые разделили группу из 200 студентов бизнес-школы на тех, кто пил кофе с кофеином и кофе без кофеина, и попросили их выбрать, какие продукты они бы купили из заранее выбранного списка из 66 вариантов. Те, кто пил кофеин, выбирали больше предметов, которые входили в группу «импульсивных покупок», в то время как другие выбирали более практичные предметы.

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