Роман Бессмертный: С Лукашенко можно разговаривать только в рамках трибунала 7 23.06.2022, 9:54

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Роман Бессмертный

Он будет нести уголовную ответственность за свои преступления.

Украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что с Лукашенко уже нет смысла разговаривать. Такое мнение он выразил в интервью сайту Charter97.org:

— Если и разговаривать, то только в рамках международного трибунала. Потому что на нем преступления по двум большим разделам. Раздел номер один — это его роль кремлевского сателлита и участие в войне против Украины, немотивированной, необъяснимой, прямой агрессии. Это первая группа статей, по которым он должен нести ответственность.

И вторая — это захват власти в Беларуси, можно сказать, во главе террористической группы, а также преступления против белорусского народа. Вот две группы, два раздела, по которым нужно вести расследование, вести судебное преследование Лукашенко. Потому что он ведет войну не только против украинского народа, украинского государства, он ведет войну против белорусского народа и белорусского государства. Он не есть ни белорусское государство, ни белорусский народ. Он есть личность, которая обманным, террористическим способом захватила власть в Беларуси, общаться с ним не о чем.

— Лукашенко долгое время удавалось выходить сухим из воды. Как вы считаете, соучастие в агрессии — его роковая ошибка?

— Действия Лукашенко и его окружения в нынешней ситуации — это не ошибка, это преступление, за которое он будет нести уголовную ответственность.

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