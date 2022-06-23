Как поход к стоматологу привел к лишению «прав» 15 23.06.2022, 10:10

11,674

История белорусского автомобилиста.

Возможности и особенности человеческого организма учеными до конца не изучены, поэтому нас могут ждать сюрпризы там, где их быть на первый взгляд не должно. Рядовой поход к врачу может стать причиной лишения права управления ТС, что и произошло с нашим читателем, пишет abw.by.

Андрей вполне себе здоровый человек, несколько категорий водительского удостоверения, что уже о многом говорит, работа в сфере перевозки грузов, семья и прочее. Правда, есть одна особенность – аллергия на обезболивающие препараты, отчего поход к стоматологу превращался для него в сплошное мучение.

"В мае 2019 года как-то заболел зуб, такое бывает, – говорит Андрей. – Как обычно в таких случаях, записался к врачу-стоматологу, который в своем диагнозе резюмировал, что больной зуб требует лечения без удаления. Поскольку у меня непереносимость обезболивающих, пришлось лечить "на живую", как говорят медики. Что это такое, каждый сам может представить, словом "больно" можно не ограничиваться. Болевой шок был таким, что я просто "вырубился". Но обморок не был долгим, очухался, когда мне под нос сунули нашатырь. Стоматолог для перестраховки вызвал бригаду скорой медицинской помощи, но от госпитализации я отказался, так как чувствовал себя хорошо.

В карте вызова скорой медицинской помощи сам повод для вызова звучал так: "Резкое ухудшение состояния здоровья при невозможности уточнения причины обращения. Судорожный припадок". Значения этим сложным медицинским формулировкам я не придавал. Да и зачем? Вылечил зуб – и вылечил. В 2021 году у меня заканчивался срок действия водительского удостоверения, в связи с чем я обратился в специализированную поликлинику, где проходят водительскую комиссию. Прохожу необходимых врачей, и невролог мне указывает на выписку из медицинских документов за 2019 год. "Не годен" было для меня шоком, ведь со здоровьем у меня полный порядок. Тогда что это?

Основным заболеванием в их документах значилось "состояние после судорог", и вывод об этом был сделан исходя из документов за 2019 год, переданных поликлиникой по месту жительства. Тут у меня первый вопрос – почему поликлиника передала документы в водительскую комиссию, а я спустя несколько лет не в курсе? Второй – почему меня не уведомили о том, что мне ограничено право управления автомобилями? Ни уведомления, ни направления на медицинское переосвидетельствование – ничего. Все это время я катался на машине, по сути, без "прав".

"К вопросу о годности к управлению автотранспортом категории "В" возможно вернуться после 14.05.2024". Вот такая история, покрытая тайной. Без меня все решили, без обследований и прочего.

Стал обращаться в медучреждения, в том числе и по направлению спецполиклиники, где меня "на молекулы" разобрали, все проверили – отклонений нет. Прошел обследование у невролога – тоже все в порядке. Городская экспертная комиссия документы изучила и решила что мой случай "подпадает под постановление Минздрава".

В итоге у меня на руках кипа документов о том, что я здоров, все всё понимают, но помочь не могут. Тогда к чему все эти обследования и экспертные комиссии, если все упирается в некое постановление Минздрава, которое не учитывает такие уникальные случаи, как мой? От боли "вырубился" – и пешеход на пять лет. По логике медиков я два с половиной года после инцидента с "отключением" управлял автомобилем со склонностью к эпилептическому приступу. Ни я, ни мои родственники эпилепсией никогда не страдали. Но от этого не легче, я по-прежнему пешеход. Решения врачей обжаловал, и у меня осталась одна надежда, что переосвидетельствование все же заново проведут с учетом имеющихся документов о том, что я здоров, и примут их во внимание. Жду вызова на комиссию".

Разбор этой ситуации следует начать с того самого постановления Минздрава, в которое все "упирается", как выразился Андрей. Речь идет о постановлении №88, утверждающем перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению.

Пролистываем данный документ до п.5.4 и видим, что синкопальное состояние (обморок) и судорожный приступ являются основанием для ограничения права управления автомобилем. При этом постоянно необходимо наблюдаться у профильных специалистов.

"Допускаются к управлению МТС (механическими транспортными средствами. – Прим. ред.) при судорожном приступе, судорожном синдроме: фебрильном детского возраста, токсическом, метаболическом и ином не ранее чем через 5 лет медицинского наблюдения после единственного или последнего эпизода судорожного приступа, судорожного синдрома при условии отсутствия приступов в течение 5 лет, что должно быть подтверждено медицинскими документами".

Журналисты, конечно, не медики, чтобы давать советы, но полагаем, что всякий диагноз должен быть тщательно установлен, прежде чем лишать водителя "прав" на 5 лет. А не на основании самого факта произошедшего случая. И если впоследствии у человека на руках появляется куча документов о том, что он здоров, нужно разбираться.

В обморок можно упасть от чего угодно, хоть от испуга, хоть от жары. И что, "прав" лишать? Каждый случай нужно разбирать индивидуально и не упираться в "сухие" трактовки постановления Минздрава. Надеемся, что в этой истории точка еще не поставлена, решение водительской комиссии будет иным с учетом всех обстоятельств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».