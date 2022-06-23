В Беларуси закрывается малый бизнес 23.06.2022, 10:12

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Многие не выдерживают налоговую нагрузку

По данным Министерства по налогам и сборам, за январь — май 2022 года число организаций — субъектов малого предпринимательства в Беларуси сократилось на 3983, или на 4,1%.

В частности, малых предприятий стало на 6,5% меньше, средних — на 2,6%, микроорганизаций — на 3,8% (или на 3278 единиц). Кроме того, количество ИП сократилось на 0,8% (на 2154), пишет OL.

При этом поступления в бюджет от субъектов МСП увеличились на 12%, до 3,97 млрд рублей. В частности, поступления от малых предприятий уменьшились на 4,4%, зато средних — выросли на 29%, микроорганизаций — на 36%, ИП — на 36%. Таким образом, изменения в применении упрощенной системы налогообложения и подоходного налога существенно повлияли на налоговую нагрузку малого бизнеса.

В то же время налоговые доходы бюджета в январе — мае 2022-го составили 13,2 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее (в текущих ценах). При этом поступления НДС в текущих ценах выросли на 10,6%, подоходного налога — на 18,7%, налога при упрощенной системе налогообложения — на 6,5%, а налога на прибыль — сократились на 7%. Также на 9,4% уменьшились дивиденды по акциям, принадлежащим государству, тогда как прочие неналоговые платежи (аренда госимущества, услуги бюджетных организаций и т. п.) выросли на 26%.

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