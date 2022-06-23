Экс-командующий сухопутными силами в Европе: Россию на Донбассе ждет нокаут 23.06.2022, 10:22

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Он сравнил эту войну с матчем боксеров-тяжеловесов.

Российские силы будут опустошены, считает бывший командующий Сухопутными силами в Европе Марк Гертлинг. Свое мнение он объяснил изданию "Голос Америки", добавляя, что потери у ВСУ меньшие, чем у российской армии, а с приходом защитникам оружия от Запада Украина и дальше будет иметь преимущество.

"Северодонецк, Попасная, Дибровное (возле Изюма), Рубежное, Запорожье - во всех этих местах происходит удар-контрудар. Это матч боксеров-тяжеловесов. За 2 месяца борьбы, еще не было нокаута. Это произойдет, из-за опустошения российских сил", — написал Гертлинг.

Еще один генерал США в отставке Дэвид Петрус также считает, что победа будет за Украиной.

"Украинцы могут победить, ведь они вобрали многое из того, что Россия против них бросила в Северодонецке и не уступили, Россияне себя ослабляют в этом регионе, тратя чрезвычайное количество человеческих ресурсов и оборудования", - отметил он.

Напомним, сейчас некоторые подразделения ВСУ находятся уже в 10 километрах от города Херсон. При этом по состоянию на 11 июня украинские военные вели контрнаступление в области сразу на трех направлениях.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ВСУ переходят в контрнаступление на определенных направлениях. По его словам, сейчас боевые действия продолжаются на 1105 км фронта, когда суммарно его ширина составляет 2450 км.

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