Охотники за сокровищами вышли на след затонувшей подлодки с бесценным грузом 2 23.06.2022, 10:51

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иллюстрационное фото

Речь идет про золото нацистов.

Известный искатель потерянных сокровищ Майк Флетчер утверждает, что может расшифровать записи, которые оставил его умерший коллега по цеху, и благодаря этому он сможет найти точное местоположение затонувшей немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны. Считается, что на ее борту находятся золото и другие ценности, которые нацисты пытались вывезти из Европы в конце войны, сообщает Express (перевод - «Фокус»).

Во Время Второй мировой войны Германия использовала свой подводный флот для того, чтобы уничтожать как военные, так и торговые корабли союзников в Атлантическом океане. По мнению историков, некоторые подводные лодки в конце войны стали использовать как транспортное средство для перемещения награбленных ценностей из Европы в Южную Америку.

Еще 40 лет назад известный искатель сокровищ Роджер Миклош заявил о том, что ему удалось обнаружить одну из девяти немецких подводных лодок, которые предназначались для транспортировки ценных грузов. В то время Миклош занимался поисками одного из кораблей Христофора Колумба под названием "Пинта" у берегов островов Теркс и Кайкос недалеко от Багамских островов (эти острова территориально находятся рядом с Кубой и штатом Флорида, США).

Когда приборы искателя сокровищ зафиксировали какой-то объект, лежащий на дне, он нырнул, чтобы посмотреть на него поближе. Согласно заявлению Миклоша, он тогда обнаружил затонувшую нацистскую подводную лодку.

Во время своего последнего интервью перед смертью в 2018 году, Миклош сказал, что сквозь поврежденную обшивку лодки он увидел блеск золота. А также он обнаружил надпись: "Блом+Фосс, Гамбург, 1944" и немецкого орла со свастикой. Почему Миклош сам не вернулся за этими сокровищами до сих пор остается загадкой. Ведь, как утверждал охотник за сокровищами, на этой лодке могут быть не только золото, но и произведения искусства и другие ценности, которые нацисты хотели вывезти в Южную Америку.

Точное местонахождение подводной лодки с сокровищами Миклош забрал с собой в могилу. Но он оставил много зашифрованных записей и подсказок, которые указывают на место расположения затонувшей субмарины. Записи зашифрованы из-за того, что Миклош боялся, что кто-то сможет их увидеть и отыскать лодку раньше него.

Но эти документы оказались в руках Майка Флетчера и теперь он занят поисками этой субмарины с нацистским золотом. Флетчер считает, что может расшифровать эти записи.

"На этой лодке скорее всего, находится ценностей на миллиарды долларов. Я считаю, что нацисты могли вывозить это все тайно из Европы в Южную Америку, чтобы там надежно спрятать ценности", — говорит Флетчер.

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