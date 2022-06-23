Если ребенок едет заграницу с мамой, то нужно ли согласие отца? 23.06.2022, 11:34

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Ответ нотариуса.

- Хочу вывезти ребенка на оздоровление за границу. Нужно ли на это согласие его отца, с которым мы в разводе? - спросила минчанка у aif.by.

Нет, такое согласие не нужно. «Если ребенок следует с одним из родителей, разрешение от второго не требуется, - объясняет Надежда Шупенько, нотариус Минского областного нотариального округа. - Несовершеннолетние граждане Беларуси (не достигшие 18 лет) могут выезжать за пределы страны по своим документам (паспортам) в сопровождении одного из законных представителей (родителей, усыновителей и др.) при предъявлении одного из документов, подтверждающих их статус.

Но, если один из родителей против того, что ребенок поедет за границу с другим родителем, он имеет право обратиться в суд. В случае удовлетворения иска решение суда включат в банк данных и право на выезд ребенка временно ограничат».

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