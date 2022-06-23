Названы девять самых полезных продуктов для сердца

Названы девять самых полезных продуктов для сердца2
- 23.06.2022, 11:39
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Один из них — семена льна.
Турецкий диетолог назвал продукты, которые следует включить в свой рацион.
По словам медика, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно эксперт посоветовала съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.
Семена льна обладают защитным действием против сердечно-сосудистых заболеваний. Юсуф посоветовала съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.
Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Врач посоветовала употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.
Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Юсуф рекомендует съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.
Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е. Собеседница издания советует увеличить потребление овсяных хлопьев, цельнозернового хлеба, ячменного, овсяного, ржаного хлеба, булгура.
Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Врач советует заменить этим напитком черный чай и кофе. Кроме того, можно пить отвар шалфея или ромашки.
Диетолог также отметила пользу красного винограда, помидоров и арбуза, которые обладают антиоксидантными свойствами. Особенно она рекомендует употреблять сушеный красный виноград с косточкой.