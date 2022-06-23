В чем преимущество Украины в войне с Путиным 1 Альфред Кох

23.06.2022, 11:46

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Альфред Кох

Российская армия воюет по старым лекалам.

Сто девятнадцатый день войны ничем выдающимся не запомнился. Вся та же отчаянная драка в Северодонецке и вокруг, все те же бомбежки Харькова, и все те же попытки ВСУ организовать наступление на Херсон.

22 июня. И невозможно обойти вниманием это событие. Восемьдесят один год назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз.

Сейчас только ленивый не проводит аналогии между Великой Отечественной Войной и нынешней "спецоперацией". Конечно есть между двумя этими войнами много общего. Например, террор на оккупированных агрессором территориях или попытки агрессора объявить начатую им войну превентивным ударом.

Очень много совпадений и в идеологии "Русского мира" и "Третьего Рейха", "спасение соотечественников, находившихся под гнетом..." и т.д. "Нас вынудили", "мир был глух к нашим призывам", "у нас не осталось выбора", "безопасность государства была под угрозой" и т.д. Совпадения, порой, почти текстуальные.

Так же важным элементом в обоих случаях была поддержка Западом жертвы агрессии. И тогда и сейчас возникли коалиции, которые, в конечном итоге, в первом случае, нанесли поражение агрессору, и во втором случае, скорее всего, его тоже ему нанесут.

Можно еще долго обсуждать, чем похожи эти две войны. Однако, мне кажется, что важнее отметить то, чем они отличаются.

Первое, что бросается в глаза, так это "малолюдность" последней войны по сравнению с первой. Тогда в боевых действиях участвовали огромные армии по 7 - 15 миллионов человек. Сейчас же в войну вовлечены в разное время от 100 до 250 тысяч человек с каждой стороны. Это огромная разница.

И, поскольку воюет сравнительно небольшое число солдат, то, соответственно, и потери, при всей их трагичности, тоже небольшие относительно общей численности населения. А это значит, что "война не пришла в каждый дом". И скорее всего - не придет.

Это особенно ярко видно на примере России, поскольку ее население в 3,5 раза больше украинского и, следовательно, трагедия войны почти не доходит до основной массы граждан. Они смотрят на нее как на некий спортивный репортаж и их эмоциональная вовлеченность находится на уровне "боления" за свою сборную на Олимпиаде.

Украинская сторона утверждает, что Россия потеряла уже около 35 тыс, солдат. Пусть будет так. Приведу несколько цифр. В 2021 году в России произошло 133 тысячи автомобильных аварий с пострадавшими. В них погибло почти 15 тысяч человек и ещё порядка 168 тысяч пострадало.

Если учесть, что, в отличии от ДТП, в боевых действиях соотношение убитых и раненных 1:3 или 1:4, то, значит, общее количество пострадавших (убитых и раненных) в этой войне меньше, чем в ДТП в 2021 году.

Приведу другой пример: в Украине от ковида умерло больше 100 тыс. человек. (В России - полмиллиона только в прошлом году). И даже такой размах потерь не привел к тому, что народ как-то серьезно мобилизовался на борьбу с пандемией. В основном, люди скептически относились к усилиям властей и выполняли установленные правила без энтузиазма.

Таким образом, "малочисленность" этой войны с одной стороны, конечно, хорошо: погибает меньше солдат. Но с другой стороны, это обстоятельство не помогает мотивировать нацию на лишения и героизм.

В силу того, что Украина меньше России и война идет на ее территории, а, следовательно, гибнут мирные жители и разрушаются города и села, то готовность к войне и жертвам у украинцев значительно выше, чем у россиян.

Что, как не цинично это звучит, дает Украине некоторое преимущество потому, что мобилизованные и мотивированные 40 миллионов сильнее, чем расслабленные и апатичные 140.

Количество людей реально вовлеченных (физически и интеллектуально) в эту войну в России возможно даже меньше 40 миллионов. Всеми остальными россиянами в этом конкретном анализе можно пренебречь, поскольку для этой войны их как бы не существует. А значит, как я уже писал, Украина воюет с маленькой страной. Во всяком случае, значительно меньше той, какой она выглядит на первый взгляд.

И, значит, задача украинской пропаганды должна состоять в убаюкивании российского общественного мнения. В выведении войны на периферию их сознания. А отнюдь не к призывам одуматься и посмотреть на те зверства, которые творит их армия.

Проснувшись, они все равно в массе своей не будут за Украину. Они найдут тысячи причин, почему нужно быть за "наших". И все, даже самые правдивые свидетельства, объявят вражеской пропагандой.

Поэтому пусть лучше спят. Не буди лихо, пока оно тихо. Мы им потом, после нашей победы, расскажем, что они проспали. Вот тогда они и заголосят в очередной раз: "Какую страну просрали..."

Малочисленность этой войны невольно ставит ребром и второй вопрос: "А можно ли вообще решить задачу такими небольшими силами?" Это, разумеется касается, прежде всего, России.

Можно ли эффективно наступать армией в 200 тыс. штыков на фронте в 3000 км? Какая часть этой армии должна оставаться в гарнизонах на оккупированной территории, а какая ее часть - продолжать воевать на передовой по мере продвижения армии вглубь чужой территории? Хватит ли этой армии для выполнения боевых задач после того, как она оккупирует, допустим, 50% территории противника?

Украина и здесь имеет преимущество: ей, по мере освобождения своей территории от врага, не нужно ее оккупировать и расставлять по городам и весям оккупационные гарнизоны.

Более того, наевшиеся досыта "русским миром" граждане освобожденных территорий вольются в ВСУ, и по мере продвижения на восток, украинская армия будет становится лишь сильнее.

Хотя вопрос о наступлении малой численностью на широком фронте рано или поздно будет актуален и для ВСУ. И, возможно, раньше, чем мы все думаем. И на него надо как-то внятно ответить.

Но в целом, подводя итог моему сравнению этих двух войн, я могу сказать, что они очень похожи друг на друга с точки зрения риторики и причин возникновения. Но с точки зрения самого хода военных действий и чисто военной аспектов - это абсолютно разные войны.

И это опять дает преимущество ВСУ, поскольку российская армия воюет по старым лекалам, по учебникам Второй мировой войны. Это не так просто - искоренить дух сталинской (и даже еще троцкитской) армии. Он ведь сидит глубоко. В уставах, в методах обучения солдат, в обычаях планирования военных операций и т.д.

ВСУ же армия, построенная за последние восемь лет практически с нуля. В том числе, и с помощью западных советников. Ведь армия, проигравшая войну в Донбассе в 2014 - 15 годах была практически полностью перелицована. И, насколько я могу судить, весь дух "савецкой" армии из ВСУ выбит как пыль из ковра.

Аналогичная война случилась в прошлом году между Азербайджаном и Нагорным Карабахом (фактически - Арменией). Там тоже традиционной советской армии Армении противостояла совершенно новая и современная армия Азербайджана. Результат вы знаете.

Таким образом, приведенный выше анализ в меня лично вселяет оптимизм насчет перспектив этой войны. Конечно же путинское войско будет повержено. Тем более, что правда на стороне Украины.

А раз наше дело правое, то враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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