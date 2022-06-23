Виктор Бабарико попал в ШИЗО на 10 суток
- 23.06.2022, 11:45
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В мае экс-претендента на пост президента Беларуси уже отправляли в штрафной изолятор.
Виктора Бабарико поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 10 суток. Это произошло 15 июня.
По официальной версии, Бабарико вступил в конфликт с сокамерником, который заключался в разговоре на повышенных тонах, сообщает штаб Бабарико.
В мае его уже отправляли в ШИЗО на 10 суток.
Напомним, экс-банкира и претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико осудили на 14 лет колонии усиленного режима. Он отбывает наказание в колонии в Новополоцке.