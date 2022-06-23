«Бультерьер прямо над ее горлом раскрыл пасть, хотел укусить» 23.06.2022, 12:21

Очевидцы и хозяева собаки, покусавшей девочку под Мозырем, рассказали свои версии инцидента.

Подробности нападения бультерьера на ребенка в Мозырском районе рассказали очевидцы и родители пострадавшей девочки. Хозяева собаки считают, что их питомец «просто играл», и произошедшее называют «форс-мажором». Родители девочки говорят, что у ребенка рваные раны по всему телу и сильный стресс. Об этом сообщает телеканал «Мозырь».

Напомним, инцидент случился 19 июня в деревне Дрозды Мозырского района. На гулявшую 9-летнюю девочку набросился бультерьер, повалил ее на землю и покусал. Все произошедшее запечатлела камера наружного наблюдения.

Первой на помощь бросилась местная жительница, услышавшая крик девочки. По ее словам, она пыталась отогнать бультерьера кепкой, — больше в руках ничего не было. Вместе с женщиной в спасении участвовала еще одна собака по кличке Спайка, которая тоже прибежала отбивать ребенка.

— Я вижу, что [бультерьер] прямо над ее горлом раскрыл пасть, хотел укусить. Если бы эта собака [Спайка] его не отвлекла, он бы загрыз дитя, — эмоционально рассказывает свидетельница.

По словам еще одного прохожего, который также пришел на выручку девочке, бультерьер все время пытался схватить именно ребенка:

— Собака не кидалась на взрослых, только на девочку. И, даже когда ребенка удалось увести во двор, собака все равно крутилась рядом, пока хозяин ее не забрал. Как будто чувствовала, что девочка за калиткой.

Как рассказала мама девочки, дочь выносила мусор. По дороге на нее на огромной скорости налетела собака, повалила на землю и несколько минут кусала. По словам женщины, у девочки рваные раны в районе гениталий, на щиколотках и на боку, а также царапины, ушибы, ссадины и синяки. Кроме того, девочка испытала еще и сильный стресс.

Хозяева собаки инцидент назвали «форс-мажором». По их словам, питомец находился во дворе на привязи, но от жары ошейник растянулся, и собака убежала. По их мнению, пес на улице «просто играл» с девочкой, а никак рваных ран у ребенка нет.

— Собака прыгнула и поцарапала лапами, вторая собака тоже пробежала по всем. Нужно, чтобы видео посмотрел человек, который владеет собакой. Там видно, что собака в игривой форме прыгает за пакетом, — считает владелица животного.

Хозяева уверяют, что бультерьер взят «из лучшего питомника» и никогда не проявлял агрессии, в том числе к их 2,5-летнему ребенку. Впрочем, они заявили, что «не отнекиваются и знают статью Административного кодекса», готовы заплатить компенсацию, а собака на улице больше не появится: ее собираются сдать обратно в питомник.

Тем не менее жители деревни утверждают, что это уже не первое нападение бультерьера на людей: по их словам, ранее животное покусало женщину.

Родители пострадавшей девочки написали заявление в милицию.

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