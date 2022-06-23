Назван самый удобный для жизни город в мире 23.06.2022, 12:25

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иллюстрационное фото

Таким его делают хорошая инфраструктура и система здравоохранения, а также множество возможностей в сфере культуры и досуга.

Столица Австрии Вена в третий раз признана самым удобным для жизни городом в мире, согласно ежегодному рейтингу Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитического подразделения британского журнала The Economist, опубликованному в четверг, 23 июня, пишет dw.com.

Ранее Вена возглавляла этот список в 2018 и 2019 годах. Столь привлекательной Вену делают стабильные условия, хорошая инфраструктура и система здравоохранения, а также множество возможностей в сфере культуры и досуга.

Согласно рейтингу EIU, второе место среди самых удобных городов занимает столица Дании Копенгаген, а на третьем - швейцарский город Цюрих. Самым удобным для жизни немецким городом оказался Франкфурт-на-Майне, оказавшийся на седьмом месте. Киев в этом году в исследовании не учитывался в связи с российским вторжением в Украину.

Самые дорогие города мира

Ранее, в декабре 2021 года, израильский мегаполис Тель-Авив был признан самым дорогим городом мира по результатам исследования EIU, сравнивавшего стоимость жизни в 173 городах планеты. Второе место в этом рейтинге разделили Париж и Сингапур, третьего места не было, а на четвертом оказался швейцарский Цюрих.

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