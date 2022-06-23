Пчелиные соты на Марсе: Ученые наконец-то смогли объяснить природу странного явления 23.06.2022, 12:34

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Как формируются эти необычные многоугольники на поверхности Красной планеты?

Уже несколько лет орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HiRISE фиксирует наличие на поверхности Марса множества странных многоугольников. Они выглядят как пчелиные соты, но на самом деле эти образования на поверхности связаны с распространением льда и сокращением его количества в зависимости от времени года на Красной планете, сообщает Daily Mail (перевод — "Фокус" ).

Ученые из Университета штата Аризона выяснили, что необычный пейзаж марсианской поверхности – это результат распространения поверхностного льда на Марсе. По словам ученых, эти необычные образования в форме многоугольников формируются в течение нескольких лет и это происходит из-за того, что в зависимости от сезонов на Марсе водяной лед и сухой лед то увеличиваются в размерах, то уменьшается.

Ученые считают, что водяной лед и сухой лед (твердое состояние углекислого газа) играют важную роль в формировании внешнего вида Красной планеты в высоких широтах. Исследователи пришли к выводу, что водяной лед, который вмерзает в почву, разделяет ее на многоугольники, а сухой лед создает изгибы, которые являются границами этих необычных геометрических форм. Сухой лед в основном создает эти границы, вызывая еще большую эрозию почвы, весной, когда на Марсе становится теплее.

"Эти многоугольники формируются в течение нескольких лет, поверхностный лед то расширяется, то уменьшается в размерах, но больше их проявляется весной. Именно в это время года газ из сухого льда больше разрушает почву и направление изгибов границ многоугольников также зависит от ветра, который уносит частицы грунта", — говорят ученые.

Новые изображения поверхности Красной планеты с множеством многоугольников ученые используют, как и предыдущие снимки, для того, чтобы узнать, как в недавнем прошлом и очень много лет назад лед распространялся по поверхности Марса. Такие данные могут дать больше информации о климате на планете.

Что касается орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, то его отправили в космос в августе 2005 года, а уже в ноябре 2006 года он начал свою научную деятельность по изучению поверхности Марса. С помощью своих приборов аппарат составляет карту поверхности планеты, исследует минералы, занимается поиском подповерхностной воды и каждый день следит за погодой на Марсе. Аппарат, который находится на высоте в 300 км делает полный оборот вокруг планеты за 112 минут и постоянно делает снимки поверхности Марса.

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