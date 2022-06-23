МВД сообщило, что под Гродно осужденный якобы ударил себя ножом в грудь 23.06.2022, 12:40

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Он не хотел попасть в колонию.

МВД сообщает, что в Гродненской области мужчина, отбывающий наказание на «домашней химии», якобы из страха оказаться в колонии из-за нарушения правил, пытался покончить с собой.

Участковый Гродненского РОВД, по официальной верссии, отправился проверить своего поднадзорного, отбывающего срок на «домашней химии» в деревне Каплановцы. До этого мужчина не пришел отметиться и дважды покидал место жительства.

Милиционер стал стучать в дверь, но никто не открывал. Спустя некоторое время все-таки появилась бабушка «химика» и сказала, что внук себя плохо чувствует.

Участковый заглянул в дом и обнаружил поднадзорного: тот якобы держался за рукоятку ножа, торчащего из груди. Вызвали скорую помощь, врачам удалось мужчину спасти.

Раненый, по официальной версии, пояснил, что на «домашней химии» он допустил несколько нарушений режима и испугался, что его могут отправить отбывать наказание в колонию, поэтому и решил наложить на себя руки.

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