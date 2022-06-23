Отец и сын из ВСУ вместе лупят по позициям оккупантов из «Гвоздики»1
- 23.06.2022, 12:47
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Один заряжает, другой — наводит.
На фронте в рядах ВСУ бок о бок воюют отец Юрий и сын Александр в составе 61-й отдельной пехотной бригады. Они вместе обслуживают одну самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" - один наводит гаубицу, другой заряжает. Об этом сообщает "Украинский свидетель".
Отец и сын вместе пошли в военкомат в день, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение - 24 февраля.
"Попросили об этом (воевать вместе - прим.) в военкомате. Для того, чтобы помогать и прикрывать спины друг другу", - сказал отец.
Мать Александра проживает в оккупированном Крыму. Мужчины с ней связь не поддерживают. В семье мужчины ждут пополнения, его девочка ожидает двойняшек.
"Дышу ровно, говорю себе, что все будет хорошо", – говорит Александр.