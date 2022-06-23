Позорная «невойна» Путина 1 Telegram-канал "Сито Сократа»

23.06.2022, 12:52

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фото: getty images

Российский режим — генетический преемник нацистской чумы.

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война". Строки одной из первых и наиболее популярных советских песен после полномасштабного вторжения сил Вермахта на территорию СССР сегодня в путинском удушье под негласным запретом. Еще бы, террористический режим в Кремле, генетический преемник нацистской чумы, в точности до мельчайших подробностей повторил сюжет песни поэта Ковынева, когда многонациональная орда вероломно вломилась в Украину 24 февраля. Минуло более 80 лет с той поры, и сейчас в траурный день скорби и памяти жертв войны кадыровское чмо радостно сообщает о том, что Лисичанск скоро возьмут в кольцо и зачистят от украинцев.

Пока военный преступник номер один возлагает с кислой рожей венок на могилу неизвестного солдата в Москве, по его приказу ошметки "второй армии мира" трусливо и подло обстреливают ракетами Харьков, Николаев, Чугуев. Путин безмолвен, так же безмолвно российское население, которому плевать на бесконечный поток гробов с их детьми с фронтов позорной невойны. Более половины молодых россиян и вовсе не знают, что случилось 22 июня 1941 года, а потому глорификация террористов "ДНР" им вообще чужда сверх меры.

Именно на временно оккупированных Россией украинских территориях в условиях тотального идеологического вакуума Кремль понуждает промывать мозги людям избитыми и омертвевшими сюжетами "Великой отечественной войны". В Крыму вор и криминальный воротила Сергей "Гоблин" Аксенов заливает, что "идейные наследники нацистов бомбят мирные города". Лучше, чем он, про российскую армию просто и не скажешь. Этот олух даже в терминологии путается, ведь назвал сателлитов Третьего Рейха "странами-союзниками". Но даже школьник знает : "союзники" воевали на стороне СССР, и это четкий исторический термин. Кажется, в Крым нужно нового "Гоблина", а то этот совсем поломался. В Мелитополе дюжина коллаборантов потусовалась возле вечного огня на камеры. А вот в Херсоне день тоже прошел с огоньком, только горели и взрывались тамошние предатели. Да и в целом, как-то все печально в преддверии скорого освобождения города от пришлых нелюдей.

Кстати, из-за дефицита пушечного мяса из Мариуполя начали перебрасывать ресурс на запорожское направление. Но эти части отличаются крайне низким моральным духом и как мертвому припарки. Пошли слухи о скором демонтаже пушилинщины в "ДНР". По каналам спецслужб послали сигналы о недовольстве Кремля фактом практически полного истребления "народной милиции" из-за плохого обеспечения и разворовывания ресурсов, так что Пушилин изучает пути вывоза семьи и себя в Ростов. Все более чем не героично, ведь даже "батю 2.0" из чухана не слепишь.

Симптоматично, что тему кровавого "освобождения" Донбасса постепенно озвучивают все больше маргиналы. Вот к примеру, никчемный верхогляд Мединский предлагает снять фильм-эпопею об освобождении Донбасса, когда завершится "спецоперация". Что еще остается делать переговорщику-лузеру?

У Путина на уме сейчас не Донбасс: на носу сентябрьский Единый день голосования. Будут выбирать 15 глав субъектов Федерации. В 6 из них, а также в полублокадном Калининграде, изберут органы законодательной власти. Фокус на Москве, ведь позиции оленевода так себе, общественные настроения далеки от беззаветной поддержки, и как бы чего не вышло. Иными словами, здесь своя "спецоперация", ради которой и собирали Совбез. "Нужно подготовиться и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, обеспечить необходимые условия, безопасность", – сказал кремлевец.

Есть над чем задуматься. Вполне возможно, по Москве ФСБ планирует организацию терактов с целью запугивания электората и очередной консолидации вокруг сильной руки. В Калининграде же наоборот опасаются провозглашения "Кенигсбергской народной республики". Так сказать, выхлоп "ДНР" с "ЛНР".

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