Как арестант смог убежать из Володарки 23.06.2022, 12:57

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Дерзкая история.

За последние 30 лет было несколько попыток бегства из Володарки. Одна из них удалась. О том случае «Нашей Нiве» рассказал бывший начальник СИЗО №1 Олег Алкаев.

Это было в 1992 году. Фамилия мужчины — Ковзан.

«Дерзкий парень, — вспоминает Алкаев. — Он очень красиво убежал. Продумал все, никому об этом не говорил, готовился один.

Оригинальность была в том, что он заблокировал прапорщика. Там замок в дверях, чтобы его открыть, нужно ключ вставить. Он сделал из шахмат такие круглые палочки, закрыл эту дверь, и туда их забил.

Он все уже примерил заранее. Он выиграл себе несколько минут. Пока прапорщик палочки не выковырял, не мог выскочить и даже не мог тревогу поднять с того места.

Арестант запрыгнул с помощью шеста на крышу — там шест такой был где-то метра четыре, им обрывали переписку между камерами — и пробежал по такому сложному переходу.

И прыгнул со стены с шестиметровой высоты. Причем спрыгнул почти на голову сотруднику — сотрудник просто не поверил, испугался сам: летит человек ночью».

Задержали того мужчину месяца через два. Ему уже сделали новый паспорт, он собирался ехать в Германию. Но его взяли на заправке.

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