Бойцы ВСУ показали уничтоженный российский разведывательный беспилотник 2 23.06.2022, 13:23

2,516

архивное фото

Фотофакт.

Бойцы 10-й Горно-штурмовой бригады уничтожили российский беспилотник, который проводил разведку.

Об этом бригада сообщила в "Фейсбуке".

"Еще один "Орлан" долетался. Сегодня для орков разведка оказалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии РФ досрочно и непланированно закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов "Десятки". На фотографиях видно, что бак в этом чуде прогресса сделан из обычной бутылки и закрывается на пластиковую пробку. Как тебе такое, Илон Маск?" - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».