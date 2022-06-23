В минской квартире никто не жил, а счет за электричество за месяц - больше 75 рублей 3 23.06.2022, 16:12

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Как такое возможно?

В квартире минчанки Ольги вышел из строя электросчетчик, но поломку она не заметила, поскольку сама живет в другом месте. А в этой квартире жил другой человек, больше месяца назад уехавший работать за границу. Квартира после его отъезда осталась пустовать, все электроприборы были выключены, и было логично, что счетчик стоит на месте, пишет «Комсомолка».

О том, что он сломался, Ольга узнала случайно - рейд «Энергосбыта» зафиксировал нерабочий счетчик и составил об этом акт. Оказалось, при сломанном счетчике плата за электроэнергию начисляется, даже если в квартире никто не жил.

- В итоге за месяц выставили счет за потребление 307 кВт час электроэнергии, тогда как всегда больше 150 кВт час не нагорало, - рассказала Ольга. - И это двухкомнатная квартира с одним зарегистрированным. Окажись большей квартира и будь там много зарегистрированных, то счет был бы на порядок выше.

В итоге за электричество пришлось отдать более 75 рублей. Потому что тариф был самый высокий - возмещающий экономически обоснованные затраты.

В «Энергосбыте» пояснили, что если счетчик не работает, значит, идет безучетное потребление энергии. В этом случае придется платить на полную катушку до тех пор, пока не поставите за свой счет новый электросчетчик. Это стоит 137 рублей с установкой.

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