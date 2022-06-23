В России на компрессорном заводе началась забастовка 16 23.06.2022, 14:09

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Рабочие не получили часть зарплаты за апрель и май.

В России Уральский компрессорный завод из-за войны задолжал зарплату рабочим. Те начали забастовку, а директор завода заявил, что «в Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату»

Рабочие, пишет агентство ЕАН, не получили часть зарплаты за апрель и май. Генеральный директор завода Денис Тасаков заявил, что проблемы с выплатами возникли из-за санкций, которые ввели против России из-за вторжения в Украину

— Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы — маленькие и оказались последними в этой цепочке.

По словам Тасакова, к решению проблемы подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутаты и федеральные власти. Сегодня рабочие должны получить часть денег за апрель. А тех, кто не участвовал в забастовке, рассчитают полностью. За задержки зарплат директор завода извиняться не собирается:

— Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают [речь об участниках спецоперации, — прим. ЕАН], и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370.

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