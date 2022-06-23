В Петербурге из-за пожаров снимают с маршрутов автобусы МАЗ 13 23.06.2022, 14:20

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За месяц в российском городе произошли два пожара с белорусскими автобусами.

Российская компания-перевозчик «Домтрансавто», обслуживающая несколько маршрутов в Санкт-Петербурге, снимет с маршрутов автобусы МАЗ и отправит всю партию на экспертизу. Решение принято после второго за июнь пожара на автобусах этой модели, сообщает «Фонтанка».

10 июня МАЗ загорелся на Витебском проспекте. По сообщению МЧС, в автобусе «сгорели сгораемые части». Пострадавших не было. Еще один автобус загорелся сегодня утром на Светлановском проспекте. В автобусе сработала система пожаротушения, водитель вывел пассажиров из салона, никто не пострадал.

По информации издания, в Петербург приедут несколько специалистов МАЗа для проведения повторного аудита.

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