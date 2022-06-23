Семь лучших способов охладиться, если рядом нет кондиционера 10 23.06.2022, 14:25

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Они очень простые.

Самый быстрый способ спастись от жары — кондиционер — далеко не всегда оказывается под рукой. Как действовать в таком случае — рассказывает marieclaire.ru.

Для многих жаркая погода становится серьезным испытанием, особенно когда под рукой не оказывается ни кондиционера, ни вентилятора, чтобы облегчить нелегкое воздействие высоких температур. Что поможет быстро освежиться и спастись от жары?

Мятный напиток и лосьон

Когда температура на улице достигает критических отметок, для спасения хороши любые способы. Мята известна своими охлаждающими свойствами. Чтобы приготовить освежающий напиток, возьмите несколько веточек растения, горсть малины или клубники, залейте все водой комнатной температуры и оставьте в холодильнике на ночь. Утром охлаждающий напиток будет готов.

Чтобы сделать лосьон для лица, приготовьте отвар из мяты. Заварите листья кипятком и оставьте настояться 10 минут. После остывания лосьон можно использовать, протирая им лицо и тело.

Негазированная питьевая вода

Любые напитки обезвоживают организм, особенно если в составе присутствует сахар. Старайтесь постоянно пить чистую воду — не меньше 1,5 стаканов в час. Если добавить в нее лимонных долек или листьев мяты, она станет еще более освежающей.

Эфирные масла

Это, конечно, не самый радикальный способ, но он поможет существенно облегчить жизнь. Если верить ароматерапевтам, достаточно нанести две-три капли масла лаванды, мяты, лимонника или бессмертника на платок и взять его с собой на прогулку. Буквально каплю масла можно втереть в виски и запястья.

Еще один способ: капнуть масло на ладони, растереть на пальцах, поднести к лицу и сделать несколько глубоких вдохов. Мятное масло можно капнуть на язык, чтобы моментально облегчить состояние.

Теплые напитки

В жару сильно тянет на ледяные напитки — мы думаем, что это поможет нам быстрее охладиться. Но это правдиво лишь отчасти: на самом деле организм тратит больше энергии, чтобы нагреть холодную жидкость, поэтому температура тела снова повышается. Если вы хотите освежиться и утолить жажду, пейте напитки температурой 36-40 градусов. Избегайте алкоголя, напитков с кофеином.

Прохладное опрыскивание

Возьмите пульверизатор с мелким распылением, наполните его прохладной водой и периодически орошайте тело. Отлично работают и вентиляторы с функцией увлажнения: такие приборы могут быть портативными, их можно взять с собой в дорогу. Когда увлажненное тело обдувается воздухом, с поверхности кожи испаряется влага, что помогает моментально охладиться.

Смоченное полотенце или лед

Возможно, вы видели, как этот способ используют спортсмены, если хотят быстро остыть. Они набрасываются на шею мокрое полотенце. Смочите его в прохладной воде и приложите к местам, где бьется пульс на шее. Также прекрасно действуют кубики льда, завернутые в полотенце. Тело охладится спустя несколько минут, а самого эффекта хватит примерно на час.

Мокрые волосы

Если вы не из тех, кто панически боится простуды, можно каждые полчаса смачивать волосы прохладной водой. Конечно, не каждая женщина захочет портить укладку, а мужчины могут сделать это в любой момент. Используйте способ в экстренных случаях: он действительно работает. Чтобы усилить эффект, обмойте водой лицо и плечи.

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