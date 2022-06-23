Стрельба по подростку в минском «Каскаде»: что известно? 5 23.06.2022, 14:39

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Информация от очевидцев.

Жители ЖК «Каскад» рассказали «Нашай Ніве», что позавчера — днем 21 июня — были свидетелями драки со стрельбой в своем дворе. В результате пострадал подросток.

«Было вечернее время, часов 19. Во дворе сцепилась в драке компания. Не мастера спорта, я особо не смотрела.

Потом раздался характерный грохот, однако тоже не особо заинтересовал. Но после приехала скорая, выбежали медики, окружили подростка на земле — стали обрабатывать ногу одному из участников драки.

Я бы сказала, что на вид ему было лет 16. Обрабатывали ему верхнюю часть ноги», — рассказала свидетельницей событий.

По ее словам, потом приехала милиция и забрала малолетних участников. Однако стрелявшего не забрали — он какое-то время еще ходил по району.

«Может быть, искал других участников. Потому что, как стало понятно в последующем (но это могут быть и слухи), потасовка была между подростками и сотрудником какого-то силового ведомства, который в итоге выстрелил из травматического пистолета в ногу этому пацану», — сообщили очевидцы.

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