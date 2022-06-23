В Украину доставили американские РСЗО HIMARS

В Украину доставили американские РСЗО HIMARS17
- 23.06.2022, 14:48
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Украинский министр обороны пообещал, что лето для оккупантов будет жарким.
Министр обороны Украины Алексей Резников 23 июня сообщил в Twitter, что в Украину доставили американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – написал он.
Ранее мы писали о том, чем РСЗО HIMARS так важны для Украины.