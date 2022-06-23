«Цены поднялись почти в два раза» 5 23.06.2022, 15:06

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Сколько теперь стоят металлические кровли?

Металлические кровельные материалы в последние два года постоянно росли в цене. Ценники переписывались по нескольким причинам — металл подорожал практически в два раза, поднимался и падал курс доллара. Сейчас сказываются и санкции. Сегодня эксперт realt.by даст рекомендации выбору металлической кровли, расскажет об актуальной стоимости на материалы и кровельные работы сезона-2022.

Почему все подорожало?

За предыдущие два года металл, который используют для производства металлочерепицы, профнастила, фальцевых панелей существенно подорожал.

— Цены поползли вверх еще в 2021 году, — говорит Виталий Курза, специалист по продажам компании «Руф Опт». — Причиной стал повышенный спрос после спада в «ковидный» период — производители не смогли резко нарастить объемы производства и удовлетворить его в полной мере. Нехватка материала спровоцировала рост цен на металл фактически в два раза на мировом рынке.

Под конец 21-го года рынок стабилизировался, цены откатились на 20−30%, но к первоначальным ценам все равно не вернулся. В начале 2022 года казалось, что цены стабилизировались и больше не будут расти, но второй квартал 2022 года внес свои коррективы. Сейчас многие европейские производители прекратили отгрузки продукции на рынок Беларуси и России. Те, что продолжили работу, торгуют уже не напрямую, а через фирмы-посредники. Это отразится на цене, так как появилось лишнее звено. В добавок возникли трудности с поставкой из-за ограничений в грузоперевозках. Это увеличило затраты на логистику в 4−5 раз. Все эти расходы в конечном итоге ложатся на конечного потребителя. Тем не менее, металлические кровли европейских производителей на рынке остались, но стали дороже на 10−15%.

Сколько стоит металлочерепица?

Причина народной любви к металлчерепице очевидна — материал практичен, цены демократичные. Он самоомываем, на нем не скапливается пыль, пыльца, не растет мох. При этом достаточно долговечен — есть металлические крыши с гарантией более 50 лет.

По сути металлочерепица − это отштампованный лист оцинкованной стали, с заранее нанесенным полимерным покрытием разных цветов, оттенков и фактур. К слову, на рынке кровель Беларуси есть металлочерепица и из алюминия с полимерным покрытием — гарантия на покрытие 20 лет, на металл — 60 лет. Ориентировочная стоимость — от 17 евро за квадрат (два года назад — 11 евро).

Формы могут быть как классические, имитирующие черепичные кровли, так и совершенно необычные, передающие, например, фактуру плоской металлической плитки или деревянных гонтов (дранки).

Виталий Курза советует при выборе качественной металлической кровли в первую очередь обращать внимание на толщину металла, содержание антикоррозионной защиты в виде слоя цинка или его сплав с аллюминием или марганцем, химический состав и толщину покрытия. Эти три параметра влияют на стоимость и долговечность кровли.

В Беларуси продается металлочерепица с толщиной стали 0,4 мм, 0,45 мм и 0,5 мм. Это общая толщина листа с учетом всех защитных покрытий. От этого показателя зависит жесткость материала. Предпочтение стоит отдавать металлу 0,45−0,5 мм.

А вот от коррозии металл защищает слой цинка — чем он толще, тем долговечнее будет кровля. На нашем рынке есть металлы с цинком от 80 г/м2 до 350 г/м2. Ориентироваться стоит на европейский стандарт, с количеством цинка 275 г/м². Это первый класс цинкования (второй класс цинкования — 180 г/м²).

Также есть металлочерепица с более надежной защитой в виде сплавов — цинка и алюминия, цинка и магния. Их использование существенно продлевает долговечность металлических кровель.

Виталий Курза говорит, что потребителю стоит обращать внимание на такой параметр как RC — устойчивость коррозии. Чем он выше, тем лучше. Для условий Беларуси рекомендован металл с показателем не менее чем RC-3.

— Но для окрестностей Солигорска, где металлические кровли коррозируют быстрее, нужна защита получше, с показателем RC-4 или 5, — отмечает эксперт.

Металлочерепица, которая защищена сплавами цинка с алюминием или магния, имеют класс устойчивости к коррозии RC-4 и выше.

На данный момент самый устойчивый сплав — цинк с магнием. Польская металлочерепица с такой защитой стоит от 37 рублей за м2 (в 2020 цены стартовали от 23 рублей).

Есть разные виды полимерных покрытий у металлочерепицы. Они защищают кровлю от выгорания на солнце, химического воздействия и механических повреждений. У каждого производителя существует свой ряд торговых названий покрытий со своими характеристиками и сроком службы.

И чтобы не запутаться в технических параметрах, покупателю нужно ориентироваться на такой показатель как устойчивость покрытия к ультрафиолету, который указывает как долго цвета кровли не будет выгорать на солнце. В характеристиках он записан как показатель RUV. Чем он выше, тем дольше цвет крыши будет оставаться неизменным. Например, цвет металлочерепицы с показателем RUV-3 останется неизменным в течении 10 лет (потеря цвета 10−15%, но визуально это незаметно). При RUV-2 кровля за 10 лет на 60% потеряет свой цвет и это будет заметно. RUV-4 — это максимальный показатель, который гарантирует, что 20 лет цвет кровли сохранится такой же, как и в момент монтажа.

Виталий объяснил, как разобраться в вопросе выбора покрытия.

— Есть два основных вида покрытий — полиэстр и полиуретан (матовые и глянцевые), — говорит он. — Металлочерепица с полиэстровым матовым покрытием имеет показатель RUV-3. В глянцевом исполнении — RUV-2 (выгорают быстрее). В нашей стране чаще всего используют металлочерепицу с полиэстровым матовым покрытием. Стоимость на нее — от 20 рублей за м2 (9−12 рублей в 2020 году).

Полиуретановые покрытия отличаются толщиной слоя нанесения краски. Есть полиуретаны упрощенные, с толщиной краски 25−30 микрон (RUV-3), а есть и со слоем в 50 микрон (RUV-4). Цена на такую металлочерепицу — от 30 рублей за м2.

Металлочерепица имеет две гарантии — одна на покрытие (от года до 20 лет), вторая — на сквозную коррозию (от года до 60 лет).

При выборе любой металлической кровли стоит ориентироваться на цены не только самой металлочерепицы, но и учесть стоимость доборных элементов (планок, уплотнителей, саморезов, мембраны), облицовки дымоходов. Важно, чтобы доборные элементы были изготовлены из того же металла, что и остальная кровля. Это гарантирует, что скорость выцветания покрытия будут одинаковыми и доборы не будут выделяться на кровле.

Еще один важный момент — для крепления металлочерепицы нужно использовать лишь качественные саморезы с EPDM-прокладками. Дешевые китайские саморезы прослужат недолго — первым делом у них растрескивается резиновая прокладка, и кровля теряет свою герметичность — 5−10 лет и образуется протечка. Рекомендовано так же раз в 10 лет поджимать саморезы.

«Полосатая» кровля

Еще один популярный материал для кровли — профлист — ошибочно считают более бюджетным вариантом. Виталий говорит, что от металлочерепицы он отличается лишь своим «полосатым» видом, а производится из того же металла, с одинаковыми покрытиями. Разница в цене всего в 20−40 копеек.

А разговоры о том, что профлист дешевле металлочерепицы связаны с тем, что есть еще металлпрофиль для фасадов и заборов, который стоит от 14 рублей за м2, его толщина будет 0,35 мм. Но для кровли он не годится, так как у кровельного профлиста есть специальный замок с капиллярной канавкой, который позволяет герметично соединять листы на крыше, металл толще.

Самый популярный металлпрофиль для кровли — с маркировкой МП 20 (высота трапеции 20 мм). У польских производителей — Т 20.

Кроме того, по словам специалиста, сейчас на рынок хлынул дешевый тонкий металл (0,3−0,35 мм), который можно использовать только как забор на даче.

Стоимость м2 кровельного листа (с толщиной металла от 0,45 мм) начинается от 18 рублей (два года назад — 10 рублей).

Фальцевая кровля

Эта кровля изготавливается из того же рулонного металла с полимерным покрытием, что и металлочерепица, и профлист. Рулон шириной 1,25 метра разрезается на две узкие полосы, которые вставляются в станок, на котором формируется фальц (загиб). Именно этот загиб, образующийся в результате соединения листов (картин), получил название фальц. Сами картины (листы) металла крепятся к обрешетке при помощи специальных крепежных элементов — кляммеров.

В Беларуси чаще всего применяют двойной стоячий фальц. Отсутствие внешних наружных креплений (саморезы, гвозди, скобы) и монтаж всех элементов в технике фальца позволяет добиться максимальной герметичности в местах стыков и примыканий даже на самых сложных кровлях. Это обстоятельство позволяет монтировать кровли с уклоном от 3 градусов. Однако стоит знать, что фальцевая кровля ощутимо дороже в монтаже. Работа с фацьцем — это целое искусство.

Некоторые производители материалов для кровли освоили производство металлических картин с самозащелкивающимся замком, так называемый «клик-фальц». С ним проще работать, он дешевле классического фальца. Но его не рекомендуют использовать на кровлях с малым углом уклона.

Для монтажа фальцевой кровли могут применяться различные металлы как с покрытием так и без. Это обстоятельство позволяет подобрать практически любой цвет и фактуру для кровли дома. Как правило, для фальцевой кровли используются следующие металлы: сталь оцинкованная или с полимерным покрытием, чистый кровельный алюминий или алюминий с покрытием, цинк-титан, медь кровельная.

Ориентировочная стоимость м2 фальцевой кровли (из стали от 0,5 мм) — от 25 до 100 рублей (от 16 до 40 рублей в 2020). Титан-цинк стоит дороже — от 220 рублей (в 2020-м — от 100 рублей).

Модульная металлочерепица

Модульная черепица изготавливается на том же станке что и металлочерепица, из того же металла. От листовой металлочерепицы модульная отличается в первую очередь своими размерами — физический размер одного модуля (усредненно) 720 ммх1200 мм.

Модульная черепица практически безотходная на сложных кровлях с большим количеством плоскостей и врезок — максимум 7% даже на сложных крышах.

Края модулей имеют специфическую форму, обеспечивающую идеальное сложение и прилегание друг к другу листов на поверхности крыши, создавая прямолинейную поверхность без видимых стыков, и кровля выглядит как единая монолитная конструкция. Все саморезы крутятся в низ волны, и их практически не видно. Кроме того, некоторые производители модульной металлочерепицы делают заводские стыковочные отверстия. Это облегчает монтаж модулей между собой при рядном монтаже.

Модульная металлочерепица может оснащаться такими доборными элементами, как штучные торцевые планки. Они повторяют волну черепицы, поэтому даже специалисту порой не удается отличить модульную металлическую кровлю от керамической.

Размеры, вес модулей позволяют работать на кровле всего одному кровельщику. Небольшие листы при необходимости можно подрезать прямо на крыше. В такую кровлю удобно врезать мансардные окна, дымоходы — нужно только снять несколько модулей в нужном месте.

По стоимости модульная черепица не сильно отличается от листовой и зависит от тех же параметров — толщины металла, вида покрытия.

По стоимости модульная черепица не сильно отличается от листовой и зависит от тех же параметров — толщины металла, вида покрытия. На увеличение стоимости (до 15%) может повлиять красивая упаковка.

Ориентировочная стоимость — от 22 — 35 рублей за «квадрат» российского производства, 40−60 рублей — европейского. Цены выросли практически в два раза по сравнению с 2020-м годом.

Композитная черепица

Этот кровельный материал является разновидностью металлочерепицы. Представляет собой панели небольших размеров с посыпкой из базальтового гранулята. Основой для большинства из них служит стальной лист толщиной 0,45 мм с защитой сплавами цинка, алюминия или магния (Aluzinc и Magnelis). Гарантия на материал — 50 лет.

Небольшие габариты кровельных панелей позволяют крыть кровли сложных форм с минимальными отходами — примерно 7 — 10%.

Черепица крепится гвоздями, которые поставляются в комплекте с кровлей. Они бьются в торец ступени черепицы, связывая текущий и последующий ряды между собой и обрешеткой.

На лицевую сторону наносится каменный (базальтовый) гранулят и покрывают специальной глазурью. Благодаря ему поверхность приобретает фактуру натуральной черепицы, а кровля получается почти бесшумной. Цвет со временем не выгорает.

— Некоторые производители, оптимизируя расходы на производство, использовали не базальт, а кварц (по сути — песок), — рассказывает Виталий Курза. — Это отразилось на долговечности покрытия и было много рекламации — оно обсыпалось.

Ориентировочная стоимость — около 100 рублей. Два года назад «квадрат» стоил 40 рублей.

Сколько стоит монтаж металлических кровель?

Приведем ориентировочные цены на кровельные работы у учетом работ по возведению стропильной системы и монтажа доборных элементов и водосточной системы. Эксперт уточнил, что расчет за монтаж кровли должен производится по геометрической площади крыши, а не по факту использования материала.

Кровля из листовой и модульной металлочерепицы оценивается одинаково — 12 долларов за м2. Из профлиста чуть дешевле — по 10 долларов за «квадрат». Композитная черепица — от 15 долларов за м2. Двойной стоячий фальц — 18−20 долларов за м2, клик-фальц — 14−16 долларов за м2.

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