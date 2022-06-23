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РФ в огне: в Бурятии загорелась электростанция, а под Москвой завод

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  • 23.06.2022, 15:14
  • 7,552
РФ в огне: в Бурятии загорелась электростанция, а под Москвой завод

Видеофакт.

В четверг, 23 июня, на территории РФ вспыхнули сразу два масштабных пожара.

В Бурятии загорелась Гусиноозерская ГРЭС, из-за чего большинство районов столицы республики Улан-Удэ и ряд населенных пунктов Забайкальского края остались без электричества.

Кроме того, в городе Электругли в Подмосковье вспыхнул завод по производству лакокрасочной продукции.

Причины пожаров в обоих случаях не уточняются. Информации о погибших или пострадавших не поступало, пишет «Новое время».

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