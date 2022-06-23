Банки вводят новые ограничения по картам российской и китайской платежных систем 23.06.2022, 15:25

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Какие банки ввели лимиты?

Белорусские банки продолжают вводить ограничения по картам российской платежной системы «Мир», а некоторые — и по пластику китайской системы UnionPay. К примеру, «Банк ВТБ (Беларусь)» ввел лимит в пять рублей на снятие наличных в своих банкоматах по картам «Мир», которые выпустили иностранные банки. Напомним, ранее такие ограничения ввели многие банки, пишет zerkalo.io.

«Беларусбанк» с 4 июля увеличит комиссию за безналичное зачисление на счета физлиц средств из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов. Речь в том числе про переводы по Visa Direct, Mastercard MoneySend, Белкарт/МИР. Сбор поднимут с 1% до 15% от суммы.

С 23 июня «Беларусбанк» ввел ограничение на снятие наличных в банкоматах по карточкам VISA, Mastercard, UnionPay International, которые выпустили иностранные банки. Лимит — 500 рублей в неделю на одну карту. Также этот банк поднял комиссию с 2,5% до 15% от суммы за выдачу наличных белорусских рублей в отделениях банка с использованием карточек VISA, Mastercard иностранных банков.

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 23 июня ввел лимит в пять рублей на снятие в своих банкоматах наличных денег по картам платежной системы «Мир», которые выпустили иностранные банки.

Как пишет издание Officelife, вводимые лимиты по наличным по картам «Мир» связаны с разницей в курсах валют. Россиянам ранее было выгодно снимать белорусские рубли с российской карты в банкоматах в Беларуси или переводить российские рубли в Беларусь почтовым переводом и затем снимать белорусские, а уже на них покупать валюту. Обменный курс при таких операциях намного выгоднее, нежели при операциях с наличными в обменниках в России.

Как сообщает ilex.by со ссылкой на источники в финансовых кругах, банки ввели ограничения, потому что «все больше россиян стали снимать белорусские рубли и конвертировать их в доллары или евро, поскольку у себя на родине сделать это непросто».

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