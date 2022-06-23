Литовские таможенники будут отправлять на рентген и легковые авто из Беларуси 23.06.2022, 16:28

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Литовцы пресекают перевозку запрещенных товаров.

Чтобы пресечь перевозку запрещенных товаров в Литву из Беларуси, на границе будет чаще проверять на рентгене легковые автомобили, сообщает zerkalo.io со ссылкой на таможню Литвы.

«Таможенники наблюдают за историей людей и транспорта, которые ездят в Беларусь и назад. У нас есть методы, в соответствии с которыми мы можем идентифицировать потенциально рискованные случаи и принять профилактические меры, чтобы пресечь преступления. До сих пор мы использовали рентген для проверки грузовиков, но новые тенденции заставляют нас корректировать методы работы», — сказал глава Вильнюсской таможни Арунас Сарулис.

За первые три дня этой недели, с 20 по 23 июня, с помощью рентгена проверили 183 легковых автомобиля.

Pанее литовская таможня усилила контроль над теми, кто часто пересекает литовско-белорусскую границу для того, чтобы пресечь нелегальный бизнес.

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