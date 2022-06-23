Философ Владимир Мацкевич осужден на 5 лет заключения 2 23.06.2022, 16:31

2,262

Владимир Мацкевич

Суд проходил в закрытом режиме.

Философу Владимру Мацкевичу вынесли приговор — пять лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривал судья Сергей Епихов. Суд проходил в закрытом режиме.

Мацкевича признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: 342-й (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ч. 1 ст. 361−1 (создание и руководство экстремистским формированием — имеется в виду платформа «Сход») и ч. 1 ст. 368 (оскорбление Александра Лукашенко).

Владимир Мацкевич был задержан 4 августа 2021 года. После шести месяцев за решеткой, 4 февраля, 65-летний политзаключенный начал голодовку, требуя, чтобы ему изменили меру пресечения и назначили дату суда. Через десять дней он перешел на сухую голодовку, за это время сильно потерял в весе и стал плохо себя чувствовать. 16 февраля Мацкевич стал терять сознание, после чего получил медпомощь и встретился со следователем. В тот день он прекратил голодовку, сообщив, что «дело сдвинулось с мертвой точки».

14 апреля дело передали в суд, а 9 июня начался судебный процесс.

Владимир Мацкевич — философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий. Основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, первый глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь» (международная общественная организация, созданная представителями НГО в 2007 году и зарегистрированная в Литве в 2009 году), основатель программы создания современного университета «Летучий университет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».