Глупая схема Путина 1 Иван Яковина

23.06.2022, 16:37

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Как Россия пытается избежать дефолта.

Приближается 27 июня — день, когда истекает 30-дневний «льготный период» российских выплат по внешнему государственному долгу.

Если Россия не сумеет провести очередные платежи к этой дате, то будет объявлен дефолт.

А провести она их не сможет, поскольку США отобрали у РФ соответствующие инструменты. Деньги есть, а передать кредиторам Россия их не может. Соответственно, дефолт неизбежен.

Путин, ясное дело, недоволен: для него исключительно важно, чтобы понятие «дефолт» никак не ассоциировалось с его именем и эпохой его правления. В его мире дефолт — это что-то из «лихих 90-х», но никак не из настоящего.

Поэтому он не оставляет попыток этого дефолта избежать.

В связи с этим он издал указ, который можно назвать «схема, которая хочет казаться хитрой, но в реальности довольно глупая».

Суть такая: поскольку Минфину РФ использовать доллары запрещено, то он даст каким-то банкам рубли, а они переведут рубли в доллары и отдадут их российским кредиторам.

В указе сказано, что «обязательства по государственным еврооблигациям будут признаны исполненными после оплаты в рублях по курсу на внутреннем рынке в день платежа».

Естественно, США могут эту схему сбить на взлете. Например, пригрозят банкам отлучением от доллара в случае участия в ней — и все. Никой банк добровольно на такое не пойдет.

Или кредиторов обяжут брать платежи только от Минфина РФ, пригрозив уже им санкциями за ослушание. В общем, если американцы захотят, то в России 27 июня дефолт все-таки случится. Вопрос в том, захотят ли они?

Я думаю, что в этот раз захотят. Очень уж Байден хочет Путина наказать.

Медуза пишет: «Западные участники рынка сочли это несогласованным изменением валюты платежа, заявив, что готовятся объявить дефолт».

Иван Яковина, НВ

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