Лукашенко может дать РФ место для военной базы недалеко от Киева 8 23.06.2022, 16:41

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В Беларуси находятся специальные подразделения российских силовиков.

На белорусской территории сейчас находятся российские спецподразделения силовиков, отметили в Генштабе украинской армии.

Беларусь может предоставить Российской Федерации для войны с Украиной снятую с хранения военную технику и вооружение.

Армия Беларуси под поводом проведения учений проводит снятие с хранения и обслуживание военной техники и вооружения, рассказал во время брифинга замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"…Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах Вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора", - заявил он.

Кроме того, стало известно, что беларуская сторона активно проводит мероприятия по строительству военной инфраструктуры на территории бывшего аэродрома Зябровка в Гомельской области (граничит с Украиной).

В Генштабе полагают, что в будущем Беларусь может разрешить РФ разместить на этой территории очередную военную базу.

Громов добавил, что сейчас на белорусской территории находятся российские спецподразделения силовиков и члены частных военных кампаний.

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