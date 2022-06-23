Названы четыре продукта для здоровья зубов 4 23.06.2022, 17:36

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Все они знакомы белорусам.

Из старого рекламного ролика мы помним, что во время еды во рту нарушается кислотно-щелочной баланс, который может привести к развитию кариеса. Как ни странно, это правда: зубной налет, который и вызывает заболевания зубов и десен, действительно образуется в том числе и во время еды. Кроме того, небольшие частицы пищи, остающиеся между зубами, также способствую размножению опасных бактерий. Лучшая стратегия – сразу после еды тщательно прополоскать рот прохладной водой, а также прочистить пространство между зубами с помощью нити. Но если по каким-то причинам этот способ вам не подходит, вы можете добавить в свой обед или ужин некоторые продукты, которые помогают очистить зубы прямо во время еды, пишет healthinfo.ua.

Яблоки

Волокнистая консистенция этих фруктов действует, как зубная щетка, стирая зубной налет и удаляя остатки пищи. Кроме того, высокая кислотность яблок убивает опасные бактерии, которые не только вызывают болезни зубов и десен, но и способствуют неприятному запаху изо рта.

Морковка

Твердая морковь очищает зубы механически – просто за счет своей плотности, а также стимулирует активную выработку слюны, которая смывает вредный налет с зубов и десен. Кроме того, в моркови много витаминов группы В, которые помогают в профилактике гингевита.

Зелень

Салат из зелени также может очистить наши зубы: клетчатка, которой много в шпинате, капусте или салатных листьях, помогает нейтрализовать зубной налет, а кальций и витамины группы В помогут укрепить зубы и защитить десны.

Сыр

Сыр слишком мягкий, чтобы очистить зубы от налета, но зато его регулярное употребление помогает предотвратить повреждения зубов и даже развитие кариеса. Все дело в особенном белке казеине, который укрепляет зубную эмаль и нейтрализует действие опасной кислоты, которая и вызывает кариес.

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