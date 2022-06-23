Стадион БГУФК в Минске отремонтируют за счет спортсменов 4 23.06.2022, 18:28

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Спортсменам для этого уменьшат выплаты.

Правительство выделит средства на реконструкцию стадиона Белорусского государственного университета физической культуры за счет уменьшения выплат спортсменам. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 23 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление № 402 предписывает Министерству финансов внести изменения в республиканский бюджет на 2022 год: Министерству спорта и туризма увеличат на 3,38 млн рублей расходы в графе «высшее и послевузовское образование». Эти деньги будут направлены в БГУФК на капитальный проект и модернизацию его спортивного ядра (имеется в виду расположенный рядом со зданием вуза на проспекте Победителей стадион, окруженный беговой дорожкой с зонами для прыжков и других легкоатлетических занятий).

При этом данные средства будут фактически перемещены из другого кармана Минспорта — и это будет карман спортсменов. Согласно постановлению, 3,38 млн будут выделены за счет соответствующего уменьшения расходов Минспорта на выдачу призов спортсменам, выплату вознаграждений тренерам и иным специалистам.

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