В Ирландии впервые за более чем 170 лет живут более 5 млн человек 2 23.06.2022, 18:38

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В стране прошла перепись населения.

Данные последней переписи населения в Ирландии свидетельствуют, что в стране живут 5,1 миллиона человек – впервые с 1851 года численность ирландцев превысила пятимиллионный показатель.

Об этом сообщает The Irish Times.

По сравнению с последней переписью 2016 года население Ирландии выросло на 7,6% – с 4,7 миллиона до 5,1 миллиона. В последний раз более пяти миллионов человек жили в стране в 1851 году.

Число мужчин в Ирландии с 2016 года выросло на 7,5%, а женщин – на 7,7%. Только в трех округах Ирландии население сократилось по сравнению с 2016 годом, а в некоторых рост составляет более 10%.

Кроме того, в Ирландию с 2016 года приехали более 190 тысяч человек из-за границы, из них больше всего – более 46 тысяч – поселились в столице Дублине.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что рост численности населения "свидетельствует о необходимости в дальнейшем инвестировании в такие услуги, как уход за детьми, образование, здравоохранение и жилье".

Первая перепись населения в 1841 году показала, что в Ирландии живут около 6,5 миллиона человек. Но из-за голода, наступившего несколькими годами позже, около миллиона человек умерли, а еще два миллиона - эмигрировали.

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