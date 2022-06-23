Настоящая революция: физики создали первую в мире квантовую микросхему 1 23.06.2022, 19:00

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Это приближает нас к созданию квантового компьютера.

Австралийские ученые впервые создали интегральную схему квантового компьютера. Это что-то вроде микрочипа для обычного компьютера, содержащего в себе все необходимые для его работы компоненты.

«Это самое захватывающее открытие в моей карьере», — говорит Мишель Симмонс, квантовый физик, основательница проекта Silicon Quantum Computing и старший автор статьи, опубликованной в журнале Nature.

Можно сказать, что Симмонс и ее команда создали рабочий квантовый микрочип. Им также удалось испытать его в деле, смоделировав маленькую молекулу, в которой каждый атом имеет несколько квантовых состояний — обычному компьютеру подобное задание было бы не по силам.

На создание квантового микрочипа у ученых ушло девять лет работы. В 2012 году эта же команда физиков создала первый квантовый транзистор.

По словам Симмонс, их открытия очень похожи на то, как развивался классический компьютер и изобретения, которые позволили его создать: первый компьютерный транзистор впервые создали в 1947 году, а интегральную схему — в 1958 году. Фактически, современным ученым удалось опередить «классический» график на два года.

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