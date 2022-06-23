Кассир ошмянской почты украла из сейфа 33 тысячи рублей 23.06.2022, 19:16

Хотела вложить в криптовалюту.

Предприимчивость завела не туда 39-летнюю сотрудницу одного из почтовых предприятий Ошмянского района. За меньше чем два месяца она забрала из сейфа крупную сумму денег, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Женщина работала кассиром и имела доступ к сейфу с выручкой, чем и воспользовалась несколько раз в течение мая-июня. По информации милиции, суммарно она присвоила больше 33 тыс. рублей (около 13 тыс. долларов).

Как сообщается, мотив хищения у кассира был оригинальный: она хотела вложить деньги в криптовалюту и искренне надеялась разбогатеть и вернуть украденные деньги на место, пока пропажи не заметили. Но, видимо, заметили: сотрудникам группы по борьбе с экономическими преступлениями Ошмянского РОВД поступила информация о хищении, они провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали женщину.

В отношении экс-кассира возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение либо растрата в особо крупном размере). Ей грозит от 3 до 12 лет лишения свободы. К слову, раньше женщина не была судима.

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