Украинские военные показали, как с дронов уничтожают позиции оккупантов
- 23.06.2022, 19:24
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Видеофакт.
Украинские военные придумывают разные средства для уничтожения российских оккупантов. В частности, пригодятся в этом случае становятся и обычные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Группировкой объединенных сил.
В ведомстве добавляют, что из дронов ВСУ уничтожают бронетехнику врага, личный состав и разрушают вражеские укрепления.
"Российские солдаты должны постоянно помнить - покоя в Украине им не будет ни на земле, ни на воде, ни, тем более, с украинского неба. Для того чтобы они об этом не забывали, даже обычная аэроразведка наших защитников заканчивается для врага потерями", - говорится в сообщении.