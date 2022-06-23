Украинские военные показали, как с дронов уничтожают позиции оккупантов 23.06.2022, 19:24

4,192

Видеофакт.

Украинские военные придумывают разные средства для уничтожения российских оккупантов. В частности, пригодятся в этом случае становятся и обычные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Группировкой объединенных сил.

В ведомстве добавляют, что из дронов ВСУ уничтожают бронетехнику врага, личный состав и разрушают вражеские укрепления.

"Российские солдаты должны постоянно помнить - покоя в Украине им не будет ни на земле, ни на воде, ни, тем более, с украинского неба. Для того чтобы они об этом не забывали, даже обычная аэроразведка наших защитников заканчивается для врага потерями", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».