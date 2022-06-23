Задержали директора и бухгалтера ЗАО «Дев Бай Медиа» 2 23.06.2022, 19:29

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ЗАО «Дев Бай Медиа» – резидент Парка высоких технологий.

Силовики задержали директора и бухгалтера ЗАО «Дев Бай Медиа». Портал dev.by (который недавно сменил адрес на более безопасный devby.io) — не только популярное СМИ в IT-сфере, но и резидент Парка высоких технологий, пишет «Зеркало».

«Семейная пара задержанных (муж — директор, жена — главный бухгалтер), играла важную роль в работе портала, на котором целенаправленно разжигались негативные эмоции к своей стране в угоду так называемым, европейским ценностям», — так прокомментировали задержание в телеграм-канале силовиков.

Там же разместили видео, на котором директор ЗАО «Дев Бай Медиа» рассказал, что принимал участие в мирных акциях в августе 2020-го года.

Портал dev.by (который недавно сменил адрес на более безопасный devby.io) — не только популярное СМИ в IT-сфере, но и резидент Парка высоких технологий.

Владельцы портала - основатель dev.by Артем Концевой и компания Виктора Прокопени VP Capital (инвестировала в издание в 2017 году).

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