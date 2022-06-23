Десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня 10 23.06.2022, 19:44

6,900

Тайваньские солдаты направили на перехват силы воздушного патрулирования и развернули зенитно-ракетные комплексы.

В опознавательную зону систем ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета. Об этом в четверг, 23 июня сообщила пресс-служба Минобороны Тайваня в Twitter.

Отмечается, что китайцам выпустили радиопредупреждения.

В сообщении говорится, что китайские военные самолеты приближались к юго-западной части острова. Тайваньские солдаты направили туда силы воздушного патрулирования и развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону самолетов КНР.

По информации оборонного ведомства, в состав 22 воздушных суден Китая вошли: два противолодочных самолета Y-8 ASW, пять китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7, два реактивных бомбардировщика H-6, десять ударных истребителей J-16, один транспортный самолет Y-8 EW и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».