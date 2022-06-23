Под Минском открылся сказочный парк 1 23.06.2022, 20:19

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Сколько стоит вход.

В пятидесяти километрах от Минска, в деревне Добренево Логойского района, открылся парк легенд «Маливур». Он посвящен миру сказочных существ — добровитов, которые, согласно задумке автора проекта, испокон веков жили на этих землях, пишет Planetabelarus.by.

По словам создателя парка Валерия (его фамилия не разглашается), сказка о фантастическом королевстве Маливур — «Легенда об изумрудном мече» — ему однажды приснилась. Живут в королевстве маленькие и добрые человечки добровиты — что-то среднее между хоббитами и эльфами. Однажды их природные богатства похитил злой маг, и после этого добровиты позвали к себе на защиту дракона Ская. Скай помог изгнать из Маливура злоблинов и затем уснул: он кажется окаменевшим, но его сердце продолжает биться.

Все эти образы владелец парка и воплотил на площадке. Там можно увидеть самого дракона (высотой с трехэтажный дом) со светящимся сердцем и других сказочных героев, побывать в домиках и тоннелях-пещерах добровитов, королевских покоях и других локациях, посмотреть кукольную постановку по мотивам сказки. Доступны детский городок с веревочной трассой и тарзанкой, домик-беседка с грилем и сказочным камином, который можно арендовать на большую компанию. Также здесь можно покататься на лошадях. Достраивается кафе и еще несколько тематических строений.

Вход в парк стоит 5-10 рублей, детям до шести лет — бесплатно.

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