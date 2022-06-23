На польской границе задержали белоруса на угнанном BMW 2 23.06.2022, 20:41

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Стоимость авто – $30 тыcяч.

Польские пограничники задержали автомобиль, который числился как угнанный в Германии, и его водителя, 30-летнего гражданина Беларуси.

Белорус въезжал из Беларуси в Польшу через пункт пропуска «Бобровники» на автомобиле BMW X5. На границе выяснилось, что автомобиль 2019 года выпуска числится в системе как угнанный. Его стоимость оценивается в 350 тысяч злотых (30 тысяч долларов). Делом будет заниматься полиция, сообщает пограничная служба Польши.

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