Белорусам летать в Таиланд станет проще 3 23.06.2022, 21:02

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С 1 июля.

Королевство Таиланд держалось до последнего, но и там власти решили смягчить коронавирусные ограничения для туристов. С 1 июля отменяется требование о регистрации на онлайн-платформе Thailand Pass.

При этом иностранцам по-прежнему нужно предъявлять сертификат вакцинации или результат экспресс-теста на антиген.

«Если у туриста нет ни сертификата вакцинации, ни справки с отрицательным результатом теста на антиген, то они все равно могут посетить Таиланд, сдав экспресс-тест по прибытии. В аэропорту будет выборочная проверка медицинских документов, и если их нет, то путешественника отправят на тестирование», — сообщает издание The Thaiger, ссылаясь на решение оперативного штаба королевства.

Власти снимают и ряд антиковидных ограничений во всех 77 провинциях Таиланда. Например, там откроются развлекательные центры, которые смогут работать до двух ночи.

Напомним, что для въезда в Таиланд белорусам требуется виза.

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