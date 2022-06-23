Белорусам летать в Таиланд станет проще

Белорусам летать в Таиланд станет проще3
- 23.06.2022, 21:02
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С 1 июля.
Королевство Таиланд держалось до последнего, но и там власти решили смягчить коронавирусные ограничения для туристов. С 1 июля отменяется требование о регистрации на онлайн-платформе Thailand Pass.
При этом иностранцам по-прежнему нужно предъявлять сертификат вакцинации или результат экспресс-теста на антиген.
«Если у туриста нет ни сертификата вакцинации, ни справки с отрицательным результатом теста на антиген, то они все равно могут посетить Таиланд, сдав экспресс-тест по прибытии. В аэропорту будет выборочная проверка медицинских документов, и если их нет, то путешественника отправят на тестирование», — сообщает издание The Thaiger, ссылаясь на решение оперативного штаба королевства.
Власти снимают и ряд антиковидных ограничений во всех 77 провинциях Таиланда. Например, там откроются развлекательные центры, которые смогут работать до двух ночи.
Напомним, что для въезда в Таиланд белорусам требуется виза.