Выдающийся мексиканский ученый шпионил в пользу России 2 23.06.2022, 21:08

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Эктор Кабрера Фуэнтес

Биохимика приговорила к четырем годам лишения свободы.

Выдающийся мексиканский ученый Эктор Кабрера Фуэнтес, признанный виновным в шпионаже в пользу России, приговорен в США к четырем годам тюрьмы, сообщает “Голос Америки”.

37-летний биохимик еще в феврале признал свою вину в действиях в интересах иностранного правительства. И вот приговор оглашен.

“Я глубоко сожалею и раскаиваюсь в своих действиях и приношу извинения Соединенным Штатам. Каждый человек в своей жизни совершает ошибки, и это моя большая ошибка”, – заявил известный биохимик.

Кабрера Фуэнтес, который жил в Сингапуре, был арестован в Майами в 2020 году за шпионскую деятельность в отношении «источника в правительстве США» в интересах России.

Согласно судебным документам, российский правительственный чиновник завербовал Кабреру Фуэнтеса в 2019 году.

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