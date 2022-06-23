Выдающийся мексиканский ученый шпионил в пользу России

Выдающийся мексиканский ученый шпионил в пользу России2
- 23.06.2022, 21:08
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Биохимика приговорила к четырем годам лишения свободы.
Выдающийся мексиканский ученый Эктор Кабрера Фуэнтес, признанный виновным в шпионаже в пользу России, приговорен в США к четырем годам тюрьмы, сообщает “Голос Америки”.
37-летний биохимик еще в феврале признал свою вину в действиях в интересах иностранного правительства. И вот приговор оглашен.
“Я глубоко сожалею и раскаиваюсь в своих действиях и приношу извинения Соединенным Штатам. Каждый человек в своей жизни совершает ошибки, и это моя большая ошибка”, – заявил известный биохимик.
Кабрера Фуэнтес, который жил в Сингапуре, был арестован в Майами в 2020 году за шпионскую деятельность в отношении «источника в правительстве США» в интересах России.
Согласно судебным документам, российский правительственный чиновник завербовал Кабреру Фуэнтеса в 2019 году.