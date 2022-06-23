ЕС запретил доступ в свои организации лоббистам из России 23.06.2022, 21:38

Решение на запрет лоббистов из России является частью реализации шестого пакета санкций.

Еще два учреждения Евросоюза следом за Европарламентом запретили доступ в свои помещения лоббистам российских компаний в Брюсселе. Об этом сообщает RFI, ссылаясь на заявления представителей этих учреждений.

Первым, кто запретил доступ российских лоббистов в свои помещения, еще в начале июня стал Европейский парламент.

Теперь же Европейский совет и Еврокомиссия последовали этому примеру и "дали указания больше не принимать людей, которые представляют интересы России". Об этом сообщили их представители в четверг незадолго до начала европейского саммита, посвященного помощи Украине. Согласие о запрете российских лоббистов было дано на встрече послов государств – членов ЕС 15 июня, сообщили они.

Реализация этого решения "уже идет", уточнили в двух ведомствах. Это касается всех представителей российских интересов, зарегистрированных в "Реестре прозрачности" ЕС, который позволяет доступ в помещения учреждений для встречи с еврокомиссарами, их сотрудниками и избранными представителями Евросоюза. Этот реестр представляет собой "базу данных, в которой перечислены организации, стремящиеся повлиять на законодательный процесс и реализацию политики европейских институтов", уточняет Еврокомиссия.

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